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Учебный год не успел толком начаться, а Центр защиты детей уже получил 7 жалоб от обиженных школьников

© LETA 20 октября, 2024 14:40

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В начале учебного года Центр защиты детей (ЦЗД) получил уже семь жалоб на возможное взаимное насилие в школах между ровесниками, сообщает агентство LETA.

Четыре жалобы в Департамент защиты прав детей Службы надзора за правами детей ЦЗД поступили анонимно, три - от родителей учеников.

Заявители жаловались на то, что дети обзывают друг друга нецензурными словами, высказывают саркастические, унизительные и презрительные комментарии, например, о росте других детей. Были также жалобы, что кто-либо в классе настраивает одноклассников против жертвы, отрицательно влияя на эмоциональное состояние ребенка.

Кроме того, были обращения за помощью в связи с возможными случаями физического насилия в школе. Например, учащийся ударил одноклассника по животу или по лицу, разбросал его личные вещи или повалил на пол на уроке спорта.

Одна жалоба о возможном насилии в средней школе не подтвердилась, шесть жалоб еще рассматриваются.

По сравнению с сентябрем 2023 года в этом году поступило на одну жалобу меньше. Тогда из восьми полученных жалоб подтвердились пять. За помощью обращались преимущественно родители детей и лица, пожелавшие сохранить анонимность.

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