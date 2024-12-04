Убить двух зайцев: забрать деньги «для русских» и оплатить ими снос памятника комиссару Красной армии

NA внесло предложение в бюджет Вентспилсского самоуправления, предлагая впредь выделять средства на PR и рекламные мероприятия только тем проектам, которые проводятся на латышском языке. Таким образом, предлагается прекратить финансирование русскоязычной версии передачи "Skats no Ventspils" на ReTV и поддерживать только латышскоязычную версию передачи. По мнению NA, информационные материалы и реклама самоуправления должны быть только на государственном языке. По мнению партии, сэкономленные средства следует направить на демонтаж памятника Фабрициусу, что ранее уже предлагала NA.

Как сообщалось, NA и общество "Центр публичной памяти" обратились в Вентспилсское самоуправление с призывом демонтировать памятник. В свою очередь, председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш выразил мнение, что в условиях ограниченного финансирования Вентспилсскому самоуправлению не следует тратить средства на демонтаж или перемещение "неоднозначно оцениваемого" памятника Фабрициусу. Витолиньш также отметил, что не поступило ни одного заявления от жителей Вентспилса с просьбой снести этот памятник.