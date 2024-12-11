У торговцев и производителей ухудшается настроение

Настроение предпринимателей, работающих в розничной торговле, в ноябре хотя и и ухудшилось, однако сохранилось положительным. В прошлом месяце показатель доверия в розничной торговле составил 2,1, по сравнению с октябрем снизившись на 2,6 процентного пункта, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

"В ноябре на розничных торговцев повлияли сезонные факторы, но и при их выключении наблюдается ухудшение настроений. В розничной торговле по сравнению с другими сферами более заметно выросла экономическая неопределенность, что не позволяет прогнозировать улучшения и в ближайшем будущем", - пояснила руководитель отдела статистики торговли и услуг ЦСУ Иева Ванага.

В обрабатывающей промышленности, в отличие от розничной торговли, в ноябре оптимизма не наблюдалось и показатель доверия был отрицательным - минус 5,3. По сравнению с октябрем он немного улучшился, то есть вырос на 1,3 процентных пункта, свидетельствуют данные ЦСУ. "В обрабатывающей промышленности в ноябре четвертый месяц подряд наблюдалось небольшое улучшение настроений, но и там сохраняется высокая экономическая неопределенность", - подчеркивает Ванага.