«У нее забрали ребенка»: что толкнуло молодую женщину под товарный поезд?

На рельсах была сбита некая 35-летняя женщина. Из рассказов жителей поселка становится ясно, что не невнимательность стала причиной трагедии.

«Она местная, у нее забрали последнего ребенка. Она пила... Что только в пьяном состоянии не сделаешь. Она собиралась покончить жизнь самоубийством или что-то в этом роде, но осталась жива, лежит в реанимации в больнице с оторванными ногами", - рассказывает Велга, лично знакомая с женщиной.

Показания машиниста также позволяют предположить, что женщина оказалась на путях не случайно. Эдгарс Бутанс, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга «ViVi», сообщает:



«Машинист, управляя товарным поездом со скоростью около 35 километров в час, заметил человека, стоящего в опасной близости от железнодорожных путей, в месте, где запрещено пересекать пути, и немедленно подал звуковой сигнал, и произвел резкое торможение. В момент, когда поезд уже приближался, указанный человек сделал шаг перед поездом, что привело к столкновению".

В Госполиции полиции также подтверждают, что женщина намеренно бросилась под поезд.