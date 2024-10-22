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«У нее забрали ребенка»: что толкнуло молодую женщину под товарный поезд?

Редакция PRESS 22 октября, 2024 17:35

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В воскресенье на путях возле поселка Яункалснаве серьезно пострадала местная жительница. По предварительной информации “Pasažieru vilciena” и правоохранителей, похоже, женщина умышленно бросилась под товарный поезд, сообщает "Degpunktā".

На рельсах была сбита некая 35-летняя женщина. Из рассказов жителей поселка становится ясно, что не невнимательность стала причиной трагедии.

«Она местная, у нее забрали последнего ребенка. Она пила... Что только в пьяном состоянии не сделаешь. Она собиралась покончить жизнь самоубийством или что-то в этом роде, но осталась жива, лежит в реанимации в больнице с оторванными ногами", - рассказывает Велга, лично знакомая с женщиной.

Показания машиниста также позволяют предположить, что женщина оказалась на путях не случайно. Эдгарс Бутанс, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга «ViVi», сообщает:

«Машинист, управляя товарным поездом со скоростью около 35 километров в час, заметил человека, стоящего в опасной близости от железнодорожных путей, в месте, где запрещено пересекать пути, и немедленно подал звуковой сигнал, и произвел резкое торможение. В момент, когда поезд уже приближался, указанный человек сделал шаг перед поездом, что привело к столкновению".

В Госполиции полиции также подтверждают, что женщина намеренно бросилась под поезд.

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