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«У нас не правительство, а трусливое желе, для которого нужды Латвии — не главное»: Сандис Точс

Редакция PRESS 30 сентября, 2024 17:17

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«ABLV Bank был крупнейшим латвийским частным акционерным банком. В начале 2018 года отчет FinCEN фактически приостановил его деятельность. Сейчас посольство США опубликовало заявление о том, что санкции FinCEN в отношении банка сняты, - пишет  Сандис Точс на портале Pietiek.com.

Но в 2018 году после доклада FinCEN США Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии незамедлительно приняла решение о признании банка недоступным для вкладов, а 26 февраля 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ABLV Bank приняло решение о самоликвидации. КРФК официально утвердила самоликвидацию ABLV Bank решением от 12 июня 2018 года.

Ни тогдашний премьер-министр от Союза «зеленых» и крестьян Марис Кучинскис, который сейчас является депутатом от Объединенного списка, ни тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, чья политическая карьера завершена, не защищали наш латвийский банк. Напротив. Третий по величине банк Латвии, а также крупнейший частный банк с латвийским капиталом, в котором работало почти 1 000 человек, был закрыт мановением руки.

Начались дни идеологизированной «финансовой реформы» с жесткими требованиями и закрытием счетов для предпринимателей. Миллиарды вкладов утекали из Латвии. Финансовая реформа» способствовала тому, что Латвия отстала от Литвы и Эстонии, потому что полицейская банковская среда - это не то, что привлекает предпринимателей. Требования к банковским услугам в Латвии в результате «финансового ремонта» стали настолько одиозными, что даже посол США публично жаловался на трудности с открытием банковского счета.

«Финансовая реформа», вызванная докладом FinCEN и ликвидацией ABLV Bank, вырыла огромную яму в латвийской экономике. Примечательно, что правительство Латвии и правящие политики, от Кучинскиса до Кришьяниса Кариньша из «Единства», единодушно защищали «финансовый ремонт», рассказывая, как все было сделано абсолютно правильно. Самым важным, по их мнению, было выполнить все требования «финансового капремонта» - влияние на латвийскую экономику было полностью проигнорировано.

Латвийские банки с тех пор так и не вернулись к политике, ориентированной на клиента. В результате сотни тысяч латвийских граждан и тысячи латвийских компаний открыли счета в иностранных банках. Там их встречают с распростертыми объятиями. Латвийское правительство до сих пор не отказалось от политики так называемой «финансовой реформы», которая зачастую представляет собой полицейский произвол, когда счета закрываются, а деньги конфискуются без суда и следствия на основании одного подозрения.

Для предпринимателей это означает годы судебных разбирательств, которые многие не выдерживают и разоряются. Презумпция невиновности также заменена на так называемую «юридическую презумпцию», что приводит к вопросу о том, где вы взяли свои деньги 30 лет назад. Стоит ли удивляться, что Латвия безнадежно отстает от Литвы и Эстонии?

И вот - заявление из посольства США. Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявил в четверг о снятии санкций с ABLV, поскольку ныне несуществующий банк не представляет угрозы для финансовой системы США. Все просто.

Становится очевидным, что правительство Латвии могло и должно было в свое время бороться за существование ABLV. Становится очевидным, что интересы Латвии можно было отстоять. Становится очевидным, что «финансовый ремонт» мог выглядеть иначе и быть менее разрушительным. Но самое главное, становится очевидным, что в Латвии не было и нет правительства, которое боролось бы за интересы Латвии. У нас не правительство, а трусливое желе, для которого заявления иностранных властей всегда важнее нужд Латвии. Ведь даже с американским учреждением, вероятно, можно было вести диалог, отстаивая наши интересы. ABLV мог бы выжить, потому что скандинавские банки, обвиненные в аналогичных преступлениях, платят штрафы, но продолжают работать. Просто нашему правительству легче закрыть бизнес своих граждан, чем защищать его. Очень жаль, но это так».

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