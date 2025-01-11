У мэра Риги Кирсиса немного увеличился рейтинг; за счет чего?

Значение рейтинга по-прежнему остается отрицательным: если в мае 2024 года оно составляло -10,6 балла, то в ноябре увеличилось на два процентных пункта и достигло -8,5.

Положительно оценили работу Кирсиса 36,1% опрошенных, отрицательно - 44,5%. Еще 14,5% респондентов затруднились с оценкой, а 4,9% о Кирсисе вообще не слышали.

Более положительно мэра Риги оценивали жители столицы, имеющие высшее образование, латыши и рижане в возрасте от 35 до 44 лет.

Чаще давали отрицательную оценку Кирсису рижане, имеющие среднее или среднее специальное образование, нелатыши и люди в возрасте от 45 до 54 лет.

Более признательно Кирсиса оценили жители Центрального района и Земгальского предместья Риги, более негативно - население Зиемельского района и Латгальского предместья.

Рейтинг представляет собой разность между удельным весом положительных и отрицательных оценок.

Опрос проводился с 1 по 17 ноября по месту жительства рижан, было опрошено 805 человек в возрасте от 18 до 75 лет.