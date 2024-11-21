У Литвы новый премьер — социал-демократ Гинтаутас Палуцкас

За его кандидатуру проголосовали 88 членов Сейма, 34 были против, шесть воздержались.

"На ваши плечи ложится огромная ответственность, и каждый гражданин страны, как здесь, так и в любой точке Литвы, почувствует, как вы и новое правительство будете справляться со своими обязанностями", - сказал спикер Сейма Саулюс Сквернялис, поздравляя главу будущего правительства.

"Как бывший премьер-министр я желаю вам сохранить то достоинство, хладнокровие и спокойствие, которые вы демонстрировали на протяжении всей процедуры", - добавил он.

Оппозиция Сейма критиковала Палуцкаса в основном за то, что победившие на выборах в Сейм социал-демократы пригласили в правящую коалицию партию "Заря Нямунаса", лидер которой находится под судом за разжигание ненависти к евреям.

По этой же причине вечером на Площади независимости перед зданием Сейма будет организована вторая гражданская акция "Десять минут молчания".

Палуцкас был выдвинут президентом на пост главы 19-го правительства Литвы по предложению коалиции социал-демократов, демократов и "Зари Нямунаса". У этой коалиции в Сейме 86 голосов.

Получив одобрение Сейма, Палуцкас в четверг встретится с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить формирование нового правительства.

После того, как президент назначит премьер-министра, у него будет 15 дней, чтобы сформировать кабинет министров и представить Сейму программу правительства.

Кандидатура 45-летнего ИТ-специалиста Палуцкаса на пост главы 19-го правительства была предложена Литовской социал-демократической партией, которая победила на выборах в Сейм, когда ее лидер Вилия Блинкявичюте предпочла работать в Европейском парламенте, отказавшись и от мандата члена Сейма, и от возможности стать премьером.