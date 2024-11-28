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У Конституционного суда — новый председатель

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Новым председателем Конституционного суда (КС) избрана судья Ирена Куцина.

Кандидатуру Куциной выдвинул судья КС Мартиньш Митс. За кандидатуру Куциной проголосовали все семь судей КС.

Судья избрана председателем КС сроком на три года.

В конце лета закончил работу председатель КС Алдис Лавиньш. Куцина исполняла обязанности председателя КС еще до избрания нового руководителя.

Куцина училась на юридическом факультете Латвийского университета (ЛУ). Там в 2007 году получила степень магистра правоведения и в 2011 году - ученую степень доктора права.

Она долгое время занимала руководящие должности в госуправлении. Была заместителем госсекретаря Министерства юстиции по судебным вопросам, руководила разработкой политики, связанной с судебными вопросами, обеспечивая развитие судебной власти и укрепление ее потенциала, отмечает Минюст. С 2016 по 2019 год Куцина была представителем Латвии в Суде Европейского союза (СЕС), а с 2019 года работала заместителем руководителя канцелярии президента - руководителем бюро советников президента, советником президента по вопросам правосудия и права Евросоюза (ЕС).

В 2016 году была избрана ассоциированным профессором юридического факультета ЛУ. Выступала с докладами на научных конференциях в Латвии и за рубежом, а также провела ряд исследований и в качестве руководителя проекта и эксперта участвовала в проектах по вопросам укрепления судебной власти в странах ЕС и третьих странах.

В 2016 году была приглашена стать членом совета уполномоченных Европейской академии права (ERA). Является автором научных публикаций на латышском и английском языках в сфере права ЕС, международного частного права, прав детей, а также в вопросах искусственного интеллекта и цифровизации в судебной системе.

В конце 2021 года Куцина была утверждена в должности судьи КС, а вступила в должность 11 февраля 2022 года. В марте того же года была избрана заместителем председателя КС.

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