У компании Tele2 во вторник несколько часов не работала мобильная связь, сообщают пользователи

Первые несколько часов служба поддержки Tele2 наличие сбоя отрицала. А чуть позже подтвердила. Около 11 утра проблема была полностью устранена. Однако press.lv пока так и не получил ответа на вопрос - в чем была причина сбоя.

Отметим, что сегодня утром Tele2 также распространили пресс-релиз о том, что Tele2 успешно внедрила систему защиты, которая автоматически блокирует звонки с фейковых номеров мобильных телефонов из зарубежных стран, обеспечивая клиентам более безопасное общение по телефону. В первые дни инновационное решение безопасности блокирует около 100 ложных звонков в час.

Возможно, сбой был вызван этим нововведением.