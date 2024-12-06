«У елки нет корней — просто поставили в горшок»: клиент остался разочарован зеленой красавицей из Lidl

«Я купила ель в Lidl, потому что надеялась, что она будет в горшке с корнями, и я смогу позже посадить ее в саду. К сожалению, я обнаружила, что у елочки нет корней – ее просто срезали и вставили в горшок. Может быть у кого-то есть опыт или совет, как поступить в такой ситуации? Существуют ли какие-либо методы, которые могли бы увеличить вероятность того, что срезанная в Нормандии ель все же укоренится? Постараюсь сохранить дерево после праздников, если это возможно", - пишет женщина в группе Facebook, не скрывая своего разочарования от покупки.

Зачем же ель продают в горшке, если у неё нет корней? Ответ на это вопрос дает представитель торговой сети Lidl Зане Нельте:

"Наша компания никоим образом не рекламирует эти ели как ели в горшках или ели, пригодные для пересадки. Эти ели специально выкапывают и помещают в горшки для продажи, в результате чего корневая система обрезается и горшок становится сравнительно небольшим.

Этот метод обеспечивает значительно более длительный период свежести елки по сравнению с просто срезанными елками, которые продаются без горшка. Также дома эти ели удобнее размещать в горшках, их не нужно ставить в подставку или иным образом закреплять, поэтому нет необходимости выделять на эти цели дополнительный бюджет.