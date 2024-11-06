У 95% из нас доходы скоро вырастут: особенно у кого?

Доходы консолидированного госбюджета на 2025 год планируются в размере 15,1 млрд. евро, расходы – 17,1 млрд. Внутренняя и внешняя безопасность страны определена как главный приоритет страны.

По сравнению с бюджетом 2024 года запланированные доходы нового бюджета, как ожидается, будут на 583,2 млн. евро выше, а расходы - на 876,5 млн. евро больше. Расходы основного бюджета - 12,7 млрд. евро - превысят доходы на 2,5 млрд.

Проект бюджета-2025 подготовлен с учетом безопасности и конкурентоспособности страны и ее граждан. Поэтому крупнейшие инвестиции предназначены для укрепления служб внутренних дел и юстиции, а также национальной обороны...

Вот они - расходы

* На оборону запланировано 10,3% расходов бюджета, что обеспечит постепенное увеличение объема бюджетных расходов Минобороны до 3,7% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 и 2027 годах и 3,5% - в 2025-м.

* На общественный порядок и безопасность выделено 6,6% общего объема расходов бюджета-2025. Более всего получат Министерство внутренних дел (для Госполиции, пожарной и спасательной службы и гражданской защиты, для Госпогранслужбы и др.) и Министерство юстиции (для судебной системы, содержания и строительства тюрем и др.).

* На социальную защиту населения в 2025 году будет направлено 33,2%, включая специальный бюджет государственных пенсий, пособий и другие направления.

* На здравоохранение в следующем году - 11,0%, включая оплату компенсируемых лекарств и материалов, а также неотложную медицинскую помощь и другие меры.

* На образование, включая общее, профессиональное и высшее, - 7,2% бюджетных расходов.

* На отдых, культуру и религию, включая киноиндустрию, искусство и литературу, культурное наследие, спортивные и другие мероприятия, - 1,4% бюджета.

* На развитие экономической деятельности выделено 17,2% бюджета, в том числе для обеспечения добросовестной конкуренции, защиты прав потребителей, на строительство муниципальных дорог, содержание и реконструкцию государственных дорог, общественного транспорта и проект Rail Baltica.

* На общие государственные услуги - 12,5% общих расходов государственного бюджета, включая взносы в бюджет ЕС, управление государственным долгом, обеспечение госдоходов и таможенной политики, дотации муниципалитетам и науке.

* На охрану окружающей среды - 0,4%, включая расходы на экологические проекты, охрану природы, метеорологию и управление опасными отходами.

* На реализацию национальной политики регионального развития, в том числе жилье, - 0,2% от бюджета...

На чЕм экономим?

Чтобы ужать бюджет, министерствам было предложено сократить расходы на «скрепки» и часть проектов, что и было сделано. Далее Минфин еще подкорректировал:

- Министерство культуры не будет поддерживать частные музеи (ранее выделялось в год порядка 242 тысяч евро);

- Минобразования и науки ужался на 2,6 млн. евро: не будет стипендии StudЕtgods, которую с 2021 года дают детям из многодетных семей и сиротам – студентам вузов;

- Минблаг на 1,8 млн. сократит финансирование поддержки сирот после достижения совершеннолетия;

- Министерство здравоохранения сэкономило 1,6 млн. евро на дотациях Службе неотложной медицинской помощи...

Внутренняя и внешняя безопасность

Проект бюджета предусматривает дополнительное финансирование приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, обеспечением исполнения решений Конституционного суда и законов, деятельностью независимых учреждений и мерами, вызванными изменениями налоговой политики.

В целом планируется профинансировать приоритеты на 2025 год в размере 392,4 млн. евро, на 2026-й - на сумму 389,9 млн., на 2027-й - на сумму 398,7 млн. и на 2028-й - на сумму 334,8 млн.

То есть министерства в 2025 году, например, разделят между собой дополнительные 392,4 млн. евро. С учетом приоритета безопасности это:

* Министерство внутренних дел - 167,4 млн. евро (на повышение зарплаты должностным лицам Службы внутренних дел и Управления тюрем, а также Управления налоговой и таможенной полиции, Службы госдоходов, поддержка гражданского населения Украины);

* Министерство обороны - 90,3 млн. евро (на пополнение запасов боеприпасов и обеспечение индивидуальной экипировкой, закупку радаров для развития ветряных электростанций, обустройство подъездной дороги к полигону «Селия» и реконструкцию моста Единства в Даугавпилсе совместно с ЕС);

* 50 млн. евро зарезервированы для оказания поддержки Украине - в соответствии с соглашением о военной поддержке;

* 5 млн. евро - на усиление приоритетных направлений деятельности Службы государственной безопасности;

* 5 млн. евро - на обеспечение работы Бюро защиты Сатверсме...

Налоговая политика

Главным достижением нового бюджета Минфин считает увеличение чистого дохода примерно 95% работников, то есть всех тех, чья брутто-зарплата составляет до 4 000 евро в месяц, которое последует вследствие изменения налогов на рабочую силу. Причем больше почувствуют улучшения работники с зарплатой до 2 500 евро.

* С 2025 года планируется установить фиксированный не облагаемый налогом минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц; с 2026-го он будет повышен до 550 евро; а с 2027-го – до 570 евро. Для коллективных договоров – до 700 евро.

* Главный бонус бюджета – увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров с нынешних 500 евро в месяц до 1 000 евро в 2025 году.

* Минимальная заработная плата в 2025 году вырастет с 700 до 740 евро в месяц; в 2026-м - до 780 евро; в 2027-м - до 820 евро; в 2028-м - до 860 евро в месяц.

* Для равновесия и упрощения системы налогообложения труда планируется установить единую ставку подоходного налога (IIN) в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц) – сейчас 20 и 23%. Для доходов выше 8 775 евро в месяц ставка налога - 33%.

* Размер пособия для работающих родителей планируется увеличить до 75% (сейчас 50%) от суммы назначаемого родительского пособия.

* Применение пониженной ставки НДС на местные свежие фрукты, ягоды и овощи продолжится.

* В целях климатической нейтральности будут повышаться ставки акцизного налога на топливо, а также на топливо, природный газ и нефтяные газы, используемые в качестве топлива.

* С 2025 года ожидается повышение ставки акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г.

* Правительство также одобрило законопроект о взносах солидарности кредитных учреждений в качестве изыскания дополнительных средств для обеспечения финансовых потребностей национальной безопасности страны в период с 2025 по 2027 год.

Увеличение взносов может происходить как напрямую - путем внесения солидарных взносов в государственный бюджет, так и косвенно - путем значительного увеличения объемов кредитования и, следовательно, экономической активности и объема доходов бюджета...

Сотрудничество

В процессе подготовки бюджета проведены обсуждения с партнерами по социальным вопросам и сотрудничеству, а также с Латвийской ассоциацией самоуправлений (LPS), был подготовлен протокол согласия и разногласий между Кабмином и LPS.

Достигнуто соглашение о распределении доходов муниципалитетов, устанавливающее долю подоходного налога (IIN) в 2025 году на уровне: 78% - для самоуправлений и 22% - для госбюджета. Финансирование самоуправлений планируется увеличить на 14 млн. евро.

Для всех муниципалитетов в 2025 году запланирован средний рост уравниваемых доходов на 10,4%, включая предоставление дополнительного финансирования в размере 2,5 млн. евро пяти самоуправлениям на внешних границах ЕС.

...Пакет документов госбюджета на 2025 год содержит 31 законопроект. Сейчас законопроекты рассматриваются в парламенте...

(!) Больше информации – на портале Кабинета министров: mk.gov.lv

Оксана ПЕТРЕНКО