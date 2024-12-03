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Тяжёлый вопрос бюджета: президент пожелал депутатам продуктивной и разумной работы

© LETA 3 декабря, 2024 16:52

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич желает Сейму продуктивной и разумной работы при рассмотрении проекта государственного бюджета на следующий год.

На пресс-конференции, которая состоялась во вторник после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней, президент напомнил, что в среду, 4 декабря, в Сейме начнется рассмотрение проекта госбюджета на 2025 год.

"Конечно, я в известной мере удовлетворен тем, что серьезные средства в этом бюджете выделены на укрепление внутренней и внешней безопасности", - отметил Ринкевич.

Он надеется, что в конце недели состоится итоговое голосование Сейма и страна получит бюджет следующего года, но работы еще много.

Кроме того, президент надеется на положительное голосование Сейма по кандидатуре будущего командующего Национальными вооруженными силами, а также на то, что до конца года будет принято решение о будущем президенте Банка Латвии.

Как сообщалось, в среду президиум Сейма созвал внеочередное заседание парламента, на котором предполагается начать рассмотрение проекта бюджета на следующий год.

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма, на заседании, которое начнется в 10 часов, предполагается рассмотреть в окончательном чтении проект закона о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы и 31 законопроект, связанный с бюджетом. В бюджетном пакете также предстоит рассмотреть несколько сотен предложений, поданных депутатами.

Ранее в беседе с агентством ЛЕТА глава бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Янис Рейрс предположил, что Сейм может рассмотреть бюджет на следующий год за три дня, а это значит, что он может быть принят в окончательном чтении в пятницу, 6 декабря.

Политики не намерены рассматривать бюджет по ночам. Такая практика была введена при работе с бюджетом на 2024 год.

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