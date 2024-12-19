Тяжёлая авария в Болдерае: прицеп грузовика вылетел на встречку и столкнулся с BMW

Около 9:00 утра на обледеневшем участке дороги возле болдерайского кладбища автомобилисты, стараясь двигаться осторожно, были вынуждены остановиться. В нескольких метрах от дороги стояли разбитый «BMW» и грузовик, застывший после столкновения. На улице Клейсту царила тишина, нарушенная лишь гулом машин скорой помощи и пожарных.

Свидетели происшествия утверждают, что ситуация была шокирующей. Водитель внедорожника получиал тяжелые травмы в результате столкновения. Её муж, который оказался рядом с пострадавшей женщиной, заявил, что ее состояние стабильное, но травмы все же серьезные.

Полиция пока не исключает, что водитель грузовика мог спровоцировать аварийную ситуацию при обгоне, а черный лед, незаметный для большинства водителей, стал еще одной причиной трагедии. Его особенно сложно заметить в темное время суток, когда он сливается с асфальтом, подстерегая даже опытных участников движения.

Спасатели оперативно восстановили движение по одной полосе, полиция расследует причины происшествия.

Будьте внимательны на дорогах, особенно в зимний период. Даже малейший момент небрежности может привести к страшным последствиям.

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