«Ты не один так думаешь» -Розенвалдс поддержал мнение Рубениса о рекламе Русского театра

Есть много важных инициатив, мнений, которые кто-то предложил первым, но этого недостаточно, важен второй человек, который не боится встать и поддержать, чтобы первый увидел, что не одинок. Еще 2000 лет назад первым был Иоанн Креститель, но Иисусу Христу было легче, но если бы не крещение Иисуса Христа, Иоанн Креститель мог бы быть забыт на берегу рек...

Оярс Рубенис, Ты не один, кто так думает. И не нужно сохранять человечность, чтобы помочь какому-то конкретному театру, не нужно думать о местных жителях, русских и их интеллигенции. Это нам самим больше всего нужна человечность и не допускать глупости.

Я, конечно, за то, чтобы информация о репертуаре Рижского русского театра имени Михаила Чехова была доступна и на латышском языке. Я считаю, что спектакли должны иметь доступный перевод, будь то аудио или субтитры. Чтобы мои дети, которые не говорят по-русски, тоже могли их понимать и использовать. И я за то, чтобы городская среда была без кириллицы, но чтобы латыши имели доступ ко всей информации на латышском языке, но в настоящее время эта пропаганда защиты и развития латышского языка уже превращается в открытое презрение к представителям других наций, в ущерб первоначальной цели, потому что вместо того, чтобы способствовать использованию латышского языка, она способствует отвращению и отчуждению многих жителей Латвии. Я не поддерживаю то, что латвийским русским нужно запретить обращаться к латвийским русским на русском языке, ни в театре, ни в СМИ. Даже в советское время это было не так жестко...