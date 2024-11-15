Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine

«Ты не один так думаешь» -Розенвалдс поддержал мнение Рубениса о рекламе Русского театра

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 16:51

Важно 0 комментариев

Сегодня мы приводили мнение прославленного латышского тележурналиста Ояра Рубениса о том, что запрещать рекламу Рижского русского театра на русском же языке - это глупость. А вот что в догонку написал в Фейсбук политолог Кристианс Розенвалдс: 

Есть много важных инициатив, мнений, которые кто-то предложил первым, но этого недостаточно, важен второй человек, который не боится встать и поддержать, чтобы первый увидел, что не одинок. Еще 2000 лет назад первым был Иоанн Креститель, но Иисусу Христу было легче, но если бы не крещение Иисуса Христа, Иоанн Креститель мог бы быть забыт на берегу рек...

Оярс Рубенис, Ты не один, кто так думает. И не нужно сохранять человечность, чтобы помочь какому-то конкретному театру, не нужно думать о местных жителях, русских и их интеллигенции. Это нам самим больше всего нужна человечность и не допускать глупости.

Я, конечно, за то, чтобы информация о репертуаре Рижского русского театра имени Михаила Чехова была доступна и на латышском языке. Я считаю, что спектакли должны иметь доступный перевод, будь то аудио или субтитры. Чтобы мои дети, которые не говорят по-русски, тоже могли их понимать и использовать. И я за то, чтобы городская среда была без кириллицы, но чтобы латыши имели доступ ко всей информации на латышском языке, но в настоящее время эта пропаганда защиты и развития латышского языка уже превращается в открытое презрение к представителям других наций, в ущерб первоначальной цели, потому что вместо того, чтобы способствовать использованию латышского языка, она способствует отвращению и отчуждению многих жителей Латвии. Я не поддерживаю то, что латвийским русским нужно запретить обращаться к латвийским русским на русском языке, ни в театре, ни в СМИ. Даже в советское время это было не так жестко...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать
Загрузка

Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Читать

Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Читать

На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Читать

Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

Читать

Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

Важно 0 комментариев

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Читать

Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

Новости Латвии 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Читать