Туризм в Латвии оживает, но еще не дотягивает до уровня перед пандемией

В том числе количество ночей, проведенных в латвийских гостиницах и других местах для размещения туристов иностранцами, за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 8,6% и составило 2,235 млн, а количество ночей, проведенных в местах для ночлега туристов местными жителями, увеличилось на 2,5% и составило 1,482 млн.

Всего за девять месяцев этого года в местах для размещения туристов Латвии было обслужено 2,142 млн гостей, что на 10,6% больше, чем за девять месяцев 2023 года, в том числе количество обслуженных иностранных гостей выросло на 13,5% и составило 1,254 млн, а число обслуженных местных жителей выросло на 6,7% до 888 700.

По сравнению с предшествовавшим пандемии аналогичным периодом 2019 года общее количество гостей, обслуженных в местах для размещения туристов за девять месяцев 2024 года на 5,7% меньше, в том числе количество обслуженных иностранных гостей на 19,4% меньше, а количество обслуженных местных жителей выросло на 23,9%. В то же время среднее количество ночей, проведенных гостями в этих объектах, отстает от данных за девять месяцев 2019 года на 15%, в том числе количество ночлегов иностранных гостей сократилось на 27%.

В сентябре этого года количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах для размещения туристов, по сравнению с сентябрем 2023 года выросло на 6,9% и составило 393 400, в том числе количество ночей, проведенных иностранными гостями, выросло на 9%, достигнув 251 600, а количество ночей, проведенных местными жителями, увеличилось на 3,4% и составило 141 800.

В латвийских местах для размещения туристов в сентябре было обслужено 232 300 гостей, что на 11,7% больше, чем в сентябре 2023 года, в том числе количество обслуженных иностранцев выросло на 16,6% и составило 144 000, а количество обслуженных местных жителей увеличилось на 4,5%, составив 88 300.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в местах для проживания туристов в сентябре этого года составила 1,8 ночи (в сентябре прошлого года - 1,9 ночи), а средняя продолжительность пребывания местных гостей - 1,6 ночи, как и в сентябре прошлого года.

Больше всего иностранных гостей было принято из Литвы - 21 100. Из Германии приехало 17 100 туристов, из Эстонии - 12 900, из Соединенного Королевства - 9100, из Финляндии - 7900, из Польши - 7300, из Испании - 6400, из США - 6200, из Швеции - 5600, а из Норвегии - 4800.

Больше всего иностранных гостей было принято в Риге - 76,5%. За столицей следуют Юрмала - 7,4% иностранных гостей, Лиепая - 2,7%, Марупский край - 2,4%, Сигулдский край - 1,7% и Вентспилс - 1,1%.

В свою очередь, большинство латвийцев останавливались в Риге - 30,1% гостей, после Риги наиболее популярны у местных туристов были Юрмала - 9,2%, Лиепая - 6,2%, Цесисский край - 4,7%, Кулдигский край - 3,6%, Даугавпилс - 3,2% и Сигулдский край - 3,1%.

Средняя загруженность гостиниц и подобных им объектов в Латвии в сентябре составила 46%, что на 0,2 процентного пункта больше по сравнению с сентябрем прошлого года, а в Риге - 60,2%, что больше на 1,7 процентного пункта.