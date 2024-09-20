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Туристы возвращаются в Латвию: откуда?

© LETA 20 сентября, 2024 12:16

Бизнес 0 комментариев

В латвийских местах для размещения туристов за первые семь месяцев текущего года побывали в общей сложности 1,53 млн иностранных и местных гостей. Это на 9,7% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года, но на 6,8% меньше, чем за первые семь месяцев 2019 года, то есть до пандемии "Covid-19", свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

Такого количества туристов, какое было до пандемии, удалось достичь этим летом в июле, когда путешественники активизировались благодаря теплой погоде и периоду отпусков.

В июле 2024 года в латвийских местах для ночлега остановились в общей сложности 400,7 тыс. иностранных и местных туристов. Это на 7,2% больше, чем в июле 2023 года.

Гости провели в объектах для размещения туристов 719,1 тыс. ночей, что на 2,2% больше по сравнению с июлем прошлого года. 59,2% гостей, ночевавших в латвийских местах для ночлега в июле этого года, были иностранцами, их общее число достигло 237,2 тыс.

Это на 10,4% больше, чем в июле прошлого года, но на 12% меньше, чем в июле 2019 года.

ЦСУ отмечает, что влияние оказывает развязанная Россией война в Украине, которая снижает интерес иностранных туристов к Латвии (и к другим странам, расположенным вблизи России и Украины).

Наблюдения специалистов по туризму свидетельствуют, что среди путешественников из разных стран дальней Европы по-прежнему популярны путешествия продолжительностью 7-10 дней, во время которых они посещают все три страны Балтии, проводя в каждой по 2-3 дня.

Больше всего иностранных гостей в июле текущего года прибыло в Латвию из Литвы (45,2 тыс.), значительно превысив число туристов из других стран. На втором месте находится Эстония (28,7 тыс.), на третьем - Германия (27,8 тыс.), на четвертом - Финляндия (26,5 тыс.).

Представители туристической индустрии также отмечают, что путешествиям местных жителей по Латвии способствует то, что все интереснее становится местное предложение.

Например, включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО Кулдигу и Лиепаю, которая готовится стать культурной столицей Европы в 2027 году, а также различные музеи, культурные мероприятия и природные объекты интересно посещать не только иностранным гостям, но и жителям Латвии.

(Diena)

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