Циклоны несут в Латвию штормовой ветер, дожди и снег: прогноз на новую неделю

Из-за влияния первого циклона в ближайшие сутки в Латвии усилится юго-западный ветер, его скорость в субботу во многих местах достигнет 15-20 метров в секунду с порывами, воздух прогреется до +7. .+11 градусов. Будет туман, местами моросящий дождь, к вечеру дождь усилится.

В воскресенье во многих местах пройдет дождь, сквозь облака будет светить солнце, сохранится сильный юго-западный ветер, температура воздуха +4..+8 градусов.

Также 18 ноября ожидаются осадки, преимущественно дождь, временами будет появляться солнце, ветер утихнет, температура воздуха ночью и днем ​​составит +2..+7 градусов.

После праздника на территорию Латвии придет новый циклон. В зависимости от его силы и направления в Латвии возможны как гроза, так и дождь и снегопады.

Во второй половине недели температура понизится, а к следующим выходным снег ожидается на всей территории страны.