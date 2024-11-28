Циклон теряет силу: погода в четверг

В некоторых районах пройдут небольшие кратковременные дожди, более умеренные осадки ожидаются во второй половине дня на юге Южнокурземского края.
Слабый южный ветер перейдет в восточный. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, который постепенно сменится восточным, температура воздуха составит +4...+5 градусов.
Циклон перемещается из северной Германии в Польшу и ослабевает. Атмосферное давление в Латвии 1016-1021 гектопаскалей на уровне моря.