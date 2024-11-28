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Циклон теряет силу: погода в четверг

© LETA 28 ноября, 2024 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах пройдут небольшие кратковременные дожди, более умеренные осадки ожидаются во второй половине дня на юге Южнокурземского края.

Слабый южный ветер перейдет в восточный. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, который постепенно сменится восточным, температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Циклон перемещается из северной Германии в Польшу и ослабевает. Атмосферное давление в Латвии 1016-1021 гектопаскалей на уровне моря.

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В 16 странах Европы: в ходе международной операции обезврежен синдикат мошенников с НДС

Важно 11:51

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В рамках проводимого налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов (СГД) уголовного процесса Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями на применение сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) при торговле электронными товарами, сообщили агентству ЛЕТА представители СГД.

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Доля пожилого населения в стране стремительно растет, все больше людей нуждаются в длительном социальном уходе. Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш недавно сообщил на заседании комитета по социальным вопросам Рижской думы, что сейчас по меньшей мере 58% жителей Латвии помогают ухаживать за бабушкой или дедушкой или каким-либо другим человеком и в будущем это число может вырасти.

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Мир 11:20

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В 1935 году руководитель Рижского статистического бюро Эрнест Булмеринк сделал прогнозы о численности населения Латвии в 2000 году. По его подсчетам, при условии сохранения без изменений трех определяющих демографические процессы величин - рождаемости, смертности и миграции - в Латвии на рубеже веков проживали бы 1,78 млн человек. Но на случай продолжения негативных тенденций того времени прогноз был еще более жестким - всего 1,55 млн.

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