Циклон теряет силу: погода в четверг

В 1935 году руководитель Рижского статистического бюро Эрнест Булмеринк сделал прогнозы о численности населения Латвии в 2000 году. По его подсчетам, при условии сохранения без изменений трех определяющих демографические процессы величин - рождаемости, смертности и миграции - в Латвии на рубеже веков проживали бы 1,78 млн человек. Но на случай продолжения негативных тенденций того времени прогноз был еще более жестким - всего 1,55 млн.