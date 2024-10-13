Циклон погостит и уйдет: неделя начнется с дождей, а с середины до конца ожидается ясная погода

В начале недели погоду будет определять циклон. В понедельник и во вторник местами ожидается дождь, облаков на небе будет много, а по ночам и по утрам кое-где образуется туман. На большей части территории страны ветер будет слабым, только во вторник на побережье ожидаются порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. В темное время суток температура упадет до +3-10 градусов, а днем достигнет +8-12 градусов.

В ночь на среду в центральной части страны ожидается дождь, а на побережье - порывистый ветер. Однако днем усилится антициклон, погода резко улучшится и вплоть до конца недели будет ясной и сухой, при слабом ветре. Ночью похолодает до -2..+3 градусов, лишь на побережье кое-где будет примерно на градус теплее. Днем воздух прогреется до +9-14 градусов.