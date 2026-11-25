Акция «Похороны человечности?» прошла 24 ноября. На неё пришли несколько десятков человек. Цериньш подошёл к собравшимся и заявил, что наказание, назначенное Раубишко, считает слишком мягким. Во время его выступления к нему подошли муниципальные полицейские.
«Назвать меня нежелательным лицом у памятника Свободы, где я приносил присягу Латвии, неприятно», — написал Цериньш. По его словам, разговор с полицейскими в целом прошёл спокойно, хотя поведение одного из сотрудников он счёл провокационным.
Полиция объяснила, что именно организатор указал сотрудникам на присутствие «нежелательного лица». Полицейские проверили данные Цериньша, выяснили, что он пришёл высказать своё мнение, и сопроводили его за пределы площадки. По заявлению полиции, нарушений она не выявила и Цериньша не задерживала.
Суд первой инстанции приговорил Раубишко к 200 часам общественных работ по делу о содействии незаконному пересечению границы. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.
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