«Назвать меня нежелательным лицом у памятника Свободы, где я приносил присягу Латвии, неприятно», — написал Цериньш. По его словам, разговор с полицейскими в целом прошёл спокойно, хотя поведение одного из сотрудников он счёл провокационным.

Полиция объяснила, что именно организатор указал сотрудникам на присутствие «нежелательного лица». Полицейские проверили данные Цериньша, выяснили, что он пришёл высказать своё мнение, и сопроводили его за пределы площадки. По заявлению полиции, нарушений она не выявила и Цериньша не задерживала.