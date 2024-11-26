Цензор номер один: сколько за удаление аккаунтов в Facebook из наших налогов получает Рихард Бамбалс

"Знакомьтесь — цензор номер один в Facebook.

Этот человек получает более 5000 евро ежемесячной зарплаты из средств налогоплательщиков.

Формально должность Рихарда Бамбалса называется – руководитель отдела координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии.

Однако эта «координация стратегических коммуникаций» на самом деле проявляется как примитивнейшая политическая цензура: доверие, оказанное Государственной канцелярии владельцами Facebook во имя государственных целей, нечестно используется для того, чтобы во благо раку "Единства" ограничивать свободу слова и бороться с политическими противниками", - утверждает Лапса.

В интервью для pietiek.com Бамбалс сообщил, что Госканцелярия сотрудничает, как координационный пункт, не только с компанией Meta, но и, например, с Google. И может использовать свои полномочия, например, чтобы удалять фейковые аккаунты государственных лиц. Но Госканцелярия делает это не напрямую, а сообщает о нарушении, например, компании Meta и уже за самой платформой остается решение - удалять аккаунт или нет. Происходит это, по словам Бамбалса, систематически.