Цены за доставку взвинтили до небес: больше ни одна газета в Латвии не будет выходить по понедельникам

Главный редактор "Latvijas Avīze" Линда Раса в своем заявлении объяснила, что такое решение было принято из-за расходов.

""Latvijas Avīze" пока остается единственной газетой на латышском языке, которая выходит каждый рабочий день - пять раз в неделю. Однако рост почтовых тарифов, а также желание доставщиков прессы резко повысить цену на услуги по распространению "Latvijas Avīze" по понедельникам (мы- единственная газета, которая в этот день должна быть доставлена в каждый город, район и деревню Латвии), вынудили нас принять болезненное решение - со следующего года газета больше не будет выходить по понедельникам. Если бы мы продолжали это делать, нам пришлось бы значительно поднять цену подписки на газету", - говорится в заявлении.

Чтобы компенсировать отказ от понедельника, газета станет толще в другие дни недели благодаря новым тематическим разделам. По словам Расы, в следующем году цена подписки на "Latvijas Avīze" повышена не будет.

"Latvijas Avīze" издается АО "Latvijas mediji". По данным "firmas.lv", компания принадлежит Олафу Беркису (60%) и Янису и Наурису Беркису (по 20%) через ООО "N&J". "В 2023 году оборот "Latvijas mediji" составил 4,19 миллиона евро, а прибыль - менее 25 000 евро.

В Латвии печатается еще только одна ежедневная газета на латышском языке - "Diena", которая перестала выходить по понедельникам в середине 2022 года. Весной 2020 года перестала выходить в печатном виде "Neatkarīgā Rīta Avīze". Почти десять лет назад "Latvijas Pasts" прекратила доставку прессы по субботам.