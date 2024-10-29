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Цены не были «взвинчены», так совпало: CSDD оправдывает резкий рост цен практически на все услуги

Редакция PRESS 29 октября, 2024 15:38

Бизнес 0 комментариев

С будущего года автомобилистам следует быть готовыми к повышению цен на несколько услуг, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). В частности, подорожает и техосмотр. Особенно ощутимо это будет для владельцев грузовых автомобилей, которым придется платить за техосмотр на 40% больше. В услугах CSDD также планируются другие изменения, пишет портал Jauns.

В CSDD поясняют, что повышение цен главным образом связано с результатами тендера: частные компании, которые проводят техосмотр, согласились на выполнение работы за более высокую цену из-за новых технических требований, роста инфляции и увеличения расходов на рабочую силу, сообщают TV3 Ziņas.

«Действительно, стоимость тендера была выше, чем нынешняя цена, и поэтому CSDD вынуждена увеличивать плату для клиентов, чтобы покрыть эти расходы. Если бы цены не изменились, что, конечно, еще будет решать Кабинет министров, то CSDD в следующем году работала бы с существенными убытками», — рассказал председатель правления CSDD Айвар Аксенокс.

CSDD настаивает, что цены не были «взвинчены» — перед заключением договоров был проведен аудит, который подтвердил, что стоимость услуги действительно выше, чем сейчас. Это означает, что эксплуатация автомобиля в следующем году станет ощутимо дороже, так как повышается не только цена техосмотра, но и транспортный налог, а также акциз на топливо. «К сожалению, так получилось, что все совпало. Однако в данном случае эти затраты обоснованы. Мы не только полагались на указанные в тендере цены техосмотра, но и тщательно проанализировали их обоснованность», — отметил Аксенокс.

Повышение цен — не единственное изменение, которое вступит в силу в следующем году. Все дизельные автомобили, у которых отсутствует или изменен сажевый фильтр, не смогут пройти техосмотр. Однако такое требование будет касаться только относительно новых автомобилей, произведенных с 2013 года.

Согласно расчетам CSDD, на данный момент у примерно 8% дизельных автомобилей удален или перепрограммирован сажевый фильтр. Существует опасение, что число таких автомобилей может вырасти, поэтому принято решение запретить им прохождение техосмотра. «В настоящее время такие проверки уже проводятся в Нидерландах, Бельгии и Германии. Что это означает — многие стараются перевезти немецкие автомобили с такими изменениями в другие страны, так как там они не могут пройти техосмотр. Это шаг вперед, который помогает не только препятствовать ввозу неподходящих автомобилей, но и заботиться о здоровье и улучшении окружающей среды», — добавил член правления CSDD Янис Лиепиньш.

Что касается сажевых фильтров, 2025 год будет переходным. Если будут обнаружены проблемы, автомобилем можно будет пользоваться, но с пометкой, что все необходимо будет привести в порядок до следующего техосмотра.

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