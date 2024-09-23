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Цены на железо упали до самого низкого уровня за два года: эксперты

© LETA 23 сентября, 2024 07:55

Бизнес 0 комментариев

Цены на железо упали до самого низкого уровня за два года, сообщила в понедельник   BNS пресс-служба предприятия Kuusakoski .

Когда недавно Европейский центральный банк снизил процентные ставки, это немедленно привело к росту финансовых рынков. Федеральная резервная система США предприняла еще более решительный шаг, снизив базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что также активировало фондовый рынок. Вопрос теперь в том, как долго продлится этот эффект. К сожалению, кажется, что для долгосрочного роста этого импульса недостаточно, и все внимание приковано к экономическому росту США и Китая... или их спаду. Два шага вперед, два назад.- говорится в комментарии члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа.

Китай с необычайной последовательностью борется с ослабленным рынком недвижимости, снижением темпов роста и ухудшением потребительских настроений. Все это усилило опасения по поводу дефляции и привело к общему снижению спроса на металлы. Цены на железо в связи с этим упали до самого низкого уровня за два года.

Goldman Sachs снизил прогнозы на цены железной руды и меди на следующий год, поскольку промышленное производство и строительство, а также переход к «зеленой» экономике не развиваются с ожидаемой ранее скоростью, что приводит к образованию профицита.

В то же время крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP прогнозирует, что бум искусственного интеллекта скорее усугубит дефицит меди – более энергоемкая обработка данных увеличит мировой спрос на медь до уровня, при котором уже придется бить тревогу.

По оценкам BHP, к 2050 году рост дата-центров и решений искусственного интеллекта может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год.

В настоящее время на дата-центры приходится менее 1% спроса на медь, но к 2050 году ожидается, что этот показатель вырастет до 6–7%. Сами дата-центры потребляют все меньше меди, однако поступающая к ним электроэнергия остается весьма емкой в отношении использования меди. BHP прогнозирует, что к 2050 году мировой спрос на медь вырастет до 52,5 миллиона тонн в год по сравнению с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Таким образом рост составит 72%.

Этот прогноз поддерживает и Bank of America (BofA) Securities, предсказывающий, что в следующем году цена на медь будет расти, а цена железной руды снизится.

Никель также продолжает падение, и сейчас его цена необычно низкая из-за значительных мировых запасов. Одной из причин может быть возрастающее внимание к переработке металлолома, что снижает спрос на новые сырьевые материалы. С другой стороны, несмотря на угасающую экономику, цена на алюминий остается на относительно устойчивом уровне.

Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг экономики замкнутого цикла, направляющим в переработку примерно половину металлолома в стране. Компания располагает 12 пунктами обслуживания по всей стране: в Йыхви, Нарве, Пайде, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.

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