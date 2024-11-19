Цены на оливковое масло могут упасть вдвое: эксперты

Крупнейший в мире производитель оливкового масла прогнозирует снижение цен после того, как в начале года был зафиксирован их рост до рекордных отметок из-за засухи, высоких процентных ставок и инфляции в цепочке создания стоимости.

В ЕС цены на оливковое масло в январе выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Великобритании - на 150% по сравнению с концом 2021 года.

В Испании, где производится почти половина мирового объема оливкового масла, урожаи два года подряд страдали от засухи, что привело к росту цен по всему миру.

Компания Deoleo, производитель таких популярных брендов оливкового масла, как Bertolli и Carbonell, ожидает, что в сезоне 2024-2025 годов урожай будет намного лучше.

"Прогноз на ближайшие месяцы положительный, так как ожидается, что рынок начнет стабилизироваться и нормальная ситуация будет постепенно восстанавливаться по мере сбора нового урожая и увеличения предложения", - заявил Мигель Анхель Гусман, директор по продажам Deoleo, добавив, что кризис еще не совсем закончился, так как цены на некоторые виды высококачественного оливкового масла, например Extra Virgin, все еще остаются высокими.

По оценкам компании, цены упадут до половины от рекордного уровня, наблюдавшегося в начале года.

"Ожидается, что снижение цен начнется в ноябре, декабре и январе, при условии, что погодные условия и урожай останутся стабильными в ближайшие недели", - заявил Гусман.

Между тем, в других странах Средиземноморья прогнозы неоднозначны. Греция борется с продолжительной засухой, что разрушает надежды на обильный урожай. В то же время Турция, которая в прошлом году стала вторым по величине производителем оливкового масла в мире, прогнозирует рекордный урожай - 475 000 тонн.