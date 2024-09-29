ЦАХАЛ объявил о смерти Хасана Насраллы

ЦАХАЛ сообщил, что истребители ВВС Израиля нанесли целенаправленный удар по центральному штабу «Хезболлы», который находился под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. Удар был нанесен, когда высшее командование «Хезболлы» действовало из штаба, говорится в заявлении.

ЦАХАЛ подчеркивает, что Хасан Насралла был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации «Хезболла».

Ранее израильские СМИ сообщали, что именно лидер «Хезболлы» был главной целью удара. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждали, что после ударов Насралла остался жив и находится в безопасности.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник, близкий к «Хезболле», что Насралла после начала израильских ударов перестал выходить на связь. При этом, по данным источника, лидер движения находится в безопасности. Телеграм-каналы, связанные с «Хезболлой», также отрицали гибель Насраллы.

Руководство «Хезболлы» пока не подтвердило гибель своего лидера.

Накануне пресс-служба израильской армии сообщала, что в результате ударов были убиты командир ракетного подразделения движения «Хезболла» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. С ними, по сведениям ЦАХАЛ, погибли и другие командиры ракетного подразделения.

Посол Израиля в ООН Данни Данон сообщил, что удар был нанесен по месту, где «проходило совещание плохих людей». «Плохих людей, которые собрались, чтобы задумать очередную атаку против Израиля. Поэтому мы сделали так, чтобы они больше не смогли этого сделать», — сказал Данон.

Хасан Насралла возглавил ливанское шиитское движение «Хезболла» в 1992 году, после того, как погиб его предшественник на посту главы генерального секретаря Аббас Мусави, убитый ракетным ударом израильских ВВС.

Под его руководством движение стало одной из самых грозных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Вскоре после прихода Насраллы к руководству «Хезболлы» движение совершило два теракта в Аргентине, направленных против посольства Израиля и Еврейского культурного центра. Также при Насралле Хезболла перешла к регулярным обстрелам севера Израиля.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газы.