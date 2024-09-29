Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

ЦАХАЛ объявил о смерти Хасана Насраллы

© BBC 29 сентября, 2024 07:17

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о гибели лидера и одной из основателей «Хезболлы» Хасана Насраллы. Как сообщается в заявлении ЦАХАЛ, Насралла был убит во время израильского авиаудара по подземному штабу группировки.

ЦАХАЛ сообщил, что истребители ВВС Израиля нанесли целенаправленный удар по центральному штабу «Хезболлы», который находился под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. Удар был нанесен, когда высшее командование «Хезболлы» действовало из штаба, говорится в заявлении.

ЦАХАЛ подчеркивает, что Хасан Насралла был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации «Хезболла».

Ранее израильские СМИ сообщали, что именно лидер «Хезболлы» был главной целью удара. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждали, что после ударов Насралла остался жив и находится в безопасности.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник, близкий к «Хезболле», что Насралла после начала израильских ударов перестал выходить на связь. При этом, по данным источника, лидер движения находится в безопасности. Телеграм-каналы, связанные с «Хезболлой», также отрицали гибель Насраллы.

Руководство «Хезболлы» пока не подтвердило гибель своего лидера.

Накануне пресс-служба израильской армии сообщала, что в результате ударов были убиты командир ракетного подразделения движения «Хезболла» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. С ними, по сведениям ЦАХАЛ, погибли и другие командиры ракетного подразделения.

Посол Израиля в ООН Данни Данон сообщил, что удар был нанесен по месту, где «проходило совещание плохих людей». «Плохих людей, которые собрались, чтобы задумать очередную атаку против Израиля. Поэтому мы сделали так, чтобы они больше не смогли этого сделать», — сказал Данон.

Хасан Насралла возглавил ливанское шиитское движение «Хезболла» в 1992 году, после того, как погиб его предшественник на посту главы генерального секретаря Аббас Мусави, убитый ракетным ударом израильских ВВС.

Под его руководством движение стало одной из самых грозных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Вскоре после прихода Насраллы к руководству «Хезболлы» движение совершило два теракта в Аргентине, направленных против посольства Израиля и Еврейского культурного центра. Также при Насралле Хезболла перешла к регулярным обстрелам севера Израиля.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать