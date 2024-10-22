ЦАХАЛ: «Хезболлах» спрятало сотни миллионов долларов под больницей в Ливане

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" спрятало сотни миллионов долларов наличными и золотом в бункере под больницей в Бейруте. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили агентство Reuters и dpa со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Он призвал правительство Ливана и международные организации не позволить "Хезболлах" использовать эти активы для террора и атак против Израиля.

По версии Хагари, речь идет о клинике "Сахель" на юге Бейрута. В то же время представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не намерен наносить удары по больнице.

"Хотел бы подчеркнуть: Мы не находимся в состоянии войны с ливанским народом", - отметил он.

Телевидение Ливана сообщило об эвакуации из больницы

Ливанское телевидение сообщило об эвакуации персонала и пациентов из больницы в качестве меры предосторожности.

В свою очередь директор клиники Фади Аламех обвинил Израиль в клевете и призвал ливанскую армию войти на территорию больницу и подтвердить, что там расположены только операционные с пациентами и морг.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить слова Хагари, который утверждал, что израильская разведка собирала соответствующую информацию в течение нескольких лет.