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ЦАХАЛ: «Хезболлах» спрятало сотни миллионов долларов под больницей в Ливане

© Deutsche Welle 22 октября, 2024 12:03

Мир 0 комментариев

По версии представителя Армии обороны Израиля, "Хезболлах" спрятало сотни миллионов долларов в бункере под клиникой "Сахель" на юге Бейрута. Директор больницы отверг утверждения.

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" спрятало сотни миллионов долларов наличными и золотом в бункере под больницей в Бейруте. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили агентство Reuters и dpa со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Он призвал правительство Ливана и международные организации не позволить "Хезболлах" использовать эти активы для террора и атак против Израиля.

По версии Хагари, речь идет о клинике "Сахель" на юге Бейрута. В то же время представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не намерен наносить удары по больнице.

"Хотел бы подчеркнуть: Мы не находимся в состоянии войны с ливанским народом", - отметил он.

Телевидение Ливана сообщило об эвакуации из больницы

Ливанское телевидение сообщило об эвакуации персонала и пациентов из больницы в качестве меры предосторожности.

В свою очередь директор клиники Фади Аламех обвинил Израиль в клевете и призвал ливанскую армию войти на территорию больницу и подтвердить, что там расположены только операционные с пациентами и морг.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить слова Хагари, который утверждал, что израильская разведка собирала соответствующую информацию в течение нескольких лет.

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В среду поднимается ветер: прогноз погоды

Новости Латвии 15:54

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Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Новости Латвии 15:30

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Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

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Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

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Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

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Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 15:18

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Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

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Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

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Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

ЧП и криминал 14:50

ЧП и криминал 0 комментариев

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

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Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

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