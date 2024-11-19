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Трое на земле и один в воздухе: за водителями на Лиепайском шоссе усиленно следят

© Lsm.lv 19 ноября, 2024 16:18

ЧП и криминал 0 комментариев

Игнорируют скоростные ограничения, едут слишком быстро или наоборот — слишком медленно. Такова ситуация с движением на Лиепайском шоссе, где в этом году произошло уже несколько аварий со смертельным исходом. Стражи порядка обещают усиленно контролировать именно это шоссе. При чём не только с земли, но и с воздуха, рассказали они в передаче LSM+ «Новый день».

Превышение скорости до сих пор является главным нарушением на Лиепайском шоссе. Но не только: часто водители обгоняют впереди проезжающих, пересекая сплошную линию, что опасно для них и окружающих. Поэтому за ситуацией на дороге следят. Трое на земле и один в воздухе. В каком-то смысле дроны стали работниками группы реагирования Южнокурземского района, рассказал замначальника местного отдела реагирования Госполиции Мартиньш Брижс:

«Нам нужно уделять внимание тому, чтобы водители, в первую очередь, соблюдали допустимую скорость, во-вторых, даже вне населённых пунктов, где это не разрешено. Потому что это серьёзная дополнительная опасность».

Несоблюдение сплошной линии разметки — тоже частое нарушение, говорит Янис Лиепа, главный инспектор отдела реагирования Южнокурземского участка Госполиции: «Не просто так тут нарисована сплошная — она там нарисована потому, что участок с поворотом, не просматриваемый, опасный, поэтому она там и есть».

Часто ли грузовые машины мешают легковым? По-разному, говорит Лиепа:

«И легковые, и грузовые машины [мешают друг другу], потому что шоссе Рига — Лиепая каждый день очень переполнено».

Настоящая смертельная ловушка создаётся, когда грузовики не соблюдают дистанцию между собой, как того требуют правила дорожного движения, и у обгоняющего автомобиля не остается шансов вернуться на свою полосу движения. Полиция обещает следить за такими ситуациями, сказал Мартиньш Брижс:

«Когда водители грузовых транспортных средств едут в колонне и не соблюдают дистанцию, а скорость движения ниже разрешенной — то когда другие водители хотят их обогнать, возникают опасные ситуации. Водитель выезжает на встречную полосу и тогда понимает, что не может совершить обгон».

Водители, по отзывам, тоже заметили, что маневры обгона здесь особенно опасны.

«Кажется, что одна полоса в каждом направлении — это мало, и они слишком переполнены. Мне кажется, до Добеле еще хорошо, но потом достаточно сложно обогнать, и много аварий», — говорит автомобилист-любитель Раймонд.

Стражи порядка обещают и  впредь усиленно следить за движением на Лиепайском шоссе

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