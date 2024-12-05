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Три слова на гильзах. В США ищут убийцу главы компании UnitedHealthcare

© BBC 5 декабря, 2024 17:24

Мир 0 комментариев

Полиция Нью-Йорка использует технологии распознавания лиц и выброшенный мобильный телефон, чтобы установить личность человека, застрелившего исполнительного директора крупнейшей американской частной компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

В городе идет масштабная поисковая операция. Полиция объявила награду в размере 10 тысяч долларов за информацию о стрелке. Как сообщает американский партнер Би-би-си, телекомпания CBS News, сотрудники правоохранительных органов обнаружили надписи на гильзах от пуль, обнаруженных на месте убийства.

На них были нанесены три слова: «отрицай» (англ. «deny»), «защищай» («defend») и «свергай («depose»). О том, что именно должны означать эти слова, пока не сообщается. Но полиция изучает возможность того, что надписи могут быть связаны с мотивами убийства.

50-летний Томпсон был смертельно ранен рано утром в среду возле отеля Hilton на Манхэттене. Нападавший скрылся с места преступления. Полиция полагает, что убийство Томпсона было заранее спланировано. Стрельба произошла в оживленной части Манхэттена, недалеко от Таймс-сквер и Центрального парка. В этот день Томпсон должен был выступить на конференции для инвесторов.

По данным полиции, подозреваемый в маске поджидал Томпсона в течение пяти минут возле отеля Hilton, где проходила конференция. Томпсон пришел туда пешком. Когда он подошел к отелю, раздались выстрелы. Пули попали в спину и ногу. Бизнесмена доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Глава полицейского управления Нью-Йорка Джозеф Кенни рассказал, что оружие подозреваемого, судя по всему, заклинило, но он сумел устранить неисправность и продолжить стрельбу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент стрельбы, на них также видно, как стрелок убегает с места преступления. В последний раз его видели в Центральном парке на электровелосипеде.

 

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