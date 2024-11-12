Три ребёнка погибли в результате российского удара по Кривому Рогу

Ранее утром во вторник Лысак сообщил об обнаружении тел двух детей, а накануне вечером спасатели обнаружили под завалами тело женщины — матери погибших детей. Таким образом, число жертв увеличилось до четырех.

Поисково-спасательная операция завершена. Жертвами удара стала семья — погибли 32-летняя женщина и ее трое детей: мальчики 10 и двух лет и девочка, которой было два месяца, сообщили в прокуратуре.

Российские военные не комментировали удар по Кривому Рогу, в результате которого обрушился подъезд пятиэтажного дома с первого по пятый этажи.