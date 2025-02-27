Три малыша на одну таблетку: у Латвии переговоры с Кипром и Мальтой о совместных закупках лекарств

По его словам, этот вопрос обсуждается с осени. Ожидается, что в ближайшее время представители всех стран встретятся с представителями фармацевтической промышленности в Польше.

Речь идет о совместных закупках антибиотиков, а также онкологических препаратов.

Министр надеется, что фармацевтическая промышленность ответит взаимностью и предоставит малым странам необходимые им лекарства. На данный момент ситуация такова, что она больше ориентируется на крупные страны, которые платят больше, и «выбрасывает» то, что остается для малых.