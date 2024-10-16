Тренинги и курсы хорошего самочувствия: на последствия скандала с домогательствами в Академии потребовали 400 000 евро

Опрос омбудсмена о сексуальных домогательствах в университетах, запущенный в сентябре, не получил должного отклика, несмотря на вложенные в него почти 12 000 евро. Опрос был продлен до 14 октября. Результаты пока не опубликованы.

Однако Министерство культуры, похоже, предвидело их (все плохо, товарищи!), поэтому на меры по предотвращению насилия будет выделено 397 959 евро. Поскольку в латвийских университетах нет иного насилия, кроме сексуального, возникло желание узнать методику, которая будет использоваться для выявления и предотвращения возможных сексуальных домогательств.

Соответствующие вопросы «Неаткарига» отправила Министерству культуры. И получила занятные ответы.

На вопрос, из чего сложилась такая сумма, Министерство культуры ответило следующее: «Расходы на внеплановое увольнение предыдущего ректора и проректоров Академии, а также взносы работодателя на социальное страхование, включая отпускные, на общую сумму 135 919,87 евро.

Расходы на увольнение других сотрудников Академии (2 человека) и расходы на персонал, внепланово покинувший Академию (8 человек), вместе с отчислениями работодателей на социальное страхование, включая отпускные составили - 70 499,20 евро; оплата невыплаченных налогов за 2023 год (был согласован график уплаты налогов с СГД, что создает дополнительную финансовую нагрузку на финансирование Академии в 2024 году) - 136 024,28 евро".

Также выяснилось, что 11 979 евро запланировано направить на услуги психолога для студентов и персонала. На "Курс хорошего самочувствия" для сотрудников Академии уйдет 6 050 евро. На проведение тренинга по безопасной учебной среде еще 6 050 евро. На предоставление Академии услуг адвокатов в судебных разбирательствах - 13 648,80 евро. И на создание системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной среды обучения в Академии - 17 787 евро.

«Неаткаригу» интересовала также методика, по которой Министерство культуры планирует констатировать насилие. Но на этот вопрос Минкульт почему-то не ответил. Остаются непонятными и другие моменты.

То есть более 206 000 евро запрошено на компенсацию незапланированных расходов на увольнение ректора и проректоров. Почему незапланированных? Ректора Праниса просто выгнали из университета, потому что небольшая группа единомышленников любила клеветать на профессоров, тем самым подрывая престиж академии. Давление было невыносимым, и Пранис был вынужден уйти. По всей видимости, остальные десять человек были вынуждены уйти при аналогичных обстоятельствах.

Не ясно и каковы почасовая оплата психолога, из какого заведения он был приглашен, и сколько человек воспользовались его услугами. Что означает «Курс хорошего самочувствия»? Кто его внедрил? Сами учителя или психолог? Как конкретно проявилось обеспечение обучения в безопасной учебной среде, стоимость которого - как интересно! - составила столько же, сколько стоил и "Курс хорошего самочувствия"? Установили ли в Академии уже систему видеонаблюдения, обеспечивающую безопасную среду обучения?

Все эти уточняющие вопросы снова будет направлены Министерству.