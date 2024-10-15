Транзит уходит из Латвии: за этот год железная дорога потеряла еще четверть грузов

В том числе объем международных перевозок составил 7,287 млн тонн, что меньше на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем внутренних перевозок увеличился на 11,2% - до 1,343 млн тонн.

Объем транзитных грузов за девять месяцев этого года составил 5,999 млн тонн, что на 33,8% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

В том числе объем транзитных железнодорожных грузов через порты составил 5,355 млн тонн, что на 36,2% меньше, а наземный транзит через территорию Латвии - 644 тыс. тонн, что на 4,6% меньше.

Экспортные перевозки за девять месяцев 2024 года составили 1,398 млн тонн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, импортные - 5,245 млн тонн, что меньше на 23,6%.

Как сообщалось, в 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 27,6% по сравнению с 2022 годом до 15,636 млн тонн, в том числе за девять месяцев было перевезено 11,591 млн тонн грузов.