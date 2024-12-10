Транспорт опять подорожает: какой и на сколько?

"Я уверен, что следующей весной, когда пройдет год с момента предыдущего пересмотра тарифов, АТД обратится в Совет общественного транспорта с предложением пересмотреть эти тарифы", - сказал Мерирандс.

По его словам, в утвержденном правительством бюджете на следующий год на общественный транспорт выделено почти 94 млн евро, чего недостаточно для поддержания сети общественного транспорта на нынешнем уровне без каких-либо изменений.

Он также отметил, что АТД, являясь заказчиком регионального общественного транспорта, видит ряд областей, где необходима работа, и уже приступила к ней. "Речь идет не только о сокращении транспортной сети, но и о предоставлении тех же услуг более эффективным способом", - сказал Мерирандс.

Согласно новой системе тарифов, минимальная стоимость проезда в Риге составляет 1,5 евро, в других городах - 1 евро, за пределами городов - 0,7 евро. В то же время стоимость проезда на поезде по маршруту Рига-Лиепая выросла с 7,4 до 8,01 евро, а стоимость проезда на автобусе по тому же маршруту - с 8,65 до 10,4 евро.

Предыдущая система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии действовала с 2020 года.