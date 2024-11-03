Трамвай 1-го маршрута в Риге в субботу утром не ходил на Юглу из-за препятствия на рельсах (ОБНОВЛЕНО)

Предприятие информирует, что на перекрестке Бривибас гатве и ул. Шмерля на рельсы и контактную сеть упала металлическая конструкция.

Ответственные службы работали над тем, чтобы восстановить движение трамвая по всему маршруту как можно скорее.

Кроме того, согласно сообщению Rīgas satiksme, в связи с бурей нарушен обмен данными о движении транспорта в реальном времени, поэтому пассажиров просят для планирования маршрутов пользоваться расписанием трамваев, троллейбусов и автобусов на сайте компании.