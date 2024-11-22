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Трамп такой шоумен: Раев открыл детали разговора Ринкевича с будущим президентом США

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 11:54

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Война в Украине продолжается, и сценарии ее окончания становятся все более неясными, считает полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС), депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев. В программе «О войне в Украине с Игорем Раевым» на телеканале TV24 он рассказывает, что решение конфликта требует стратегического мышления как со стороны Украины, так и со стороны ее союзников.

Раев объясняет, что на данный момент война требует много ресурсов и усилий, чтобы переломить ход событий в пользу Украины. Он обращает внимание на то, что конфликты затягиваются, а давление на Украину со стороны как союзников, так и сторон усиливается. «Откровенно говоря, война сейчас никому особо не нравится, и никто не хотел бы, чтобы она продолжалась».

Ведущий Янис Лабуцс также коснулся вопроса о бывшем и будущим президенте США Дональде Трампе и его возможном влиянии на разрешение конфликта. Он отметил, что Трамп, вернувшись к власти, может решить «заморозить» конфликт. «Один из сценариев, о котором сейчас говорят, заключается в том, что Трамп, придя к власти, может просто сказать - эту войну нужно прекратить. Это означает, что оккупированные русскими территории останутся российскими, а остальная Украина - украинской», - считает Лабуцс.

Хотя такой подход мог бы разрешить военные действия, он, по мнению эксперта, был бы неприемлем как для Украины, так и для ее союзников. «Мы должны учитывать, что Трамп или любой другой лидер не может просто действовать так, как считает нужным. Придется считаться со своими союзниками, от которых они сами зависят», - отмечает Раев.

«Наверное, я не могу об этом говорить, но между нашим президентом и Трампом состоялся телефонный разговор. И вопрос Украины обсуждался довольно подробно. Трамп на самом деле очень интересовался нашим мнением, что мы думаем по этому поводу и как мы смотрим на то, чтобы остановить эту войну». Трамп в некотором роде шоумен. Он держит свои планы в секрете», - делится имеющейся у него информацией Раев.

Раев подчеркнул необходимость в новых ресурсах и стратегиях. «Сейчас ясно, что Украине нужен перелом, а для этого требуется гораздо больше ресурсов и подходов, чем было до сих пор. Простое продолжение войны, как и раньше, мало что изменит», - добавил он. Эксперт сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией после харьковских побед, когда украинские войска смогли добиться значительного прогресса.

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