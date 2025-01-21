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Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

© BBC 21 января, 2025 13:14

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Scanpix/REUTERS/Daniel Becerril

Только что вступивший в должность президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США должны выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Русская служба Би-би-си.

«Ооо, вот это большое дело», — сказал Трамп, ставя подпись под документом вскоре после возвращения в Белый дом. Это был один из десятков президентских указов, подписанных им в первый же день пребывания в должности.

Трамп начал процесс выхода страны из ВОЗ в конце своего первого срока, продолжавшегося с 2017 по 2021 год. Следующий президент Джо Байден отменил это решение в первые дни своего пребывания в Белом доме.
Подписание указа Трампа в первый же день своей работы в должности повышает вероятность того, что США официально покинут организацию.

«Они так хотели, чтобы мы вернулись, так что посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в Овальном кабинете, возможно, намекая на то, что в будущем США могут вернуться в ВОЗ.

Ранее Трамп неоднократно критиковал организацию за то, как она отреагировала на пандемию коронавируса. В частности, он утверждал, что она была слишком «ориентирована на Китай» в борьбе с ковидом.

В указе, который в понедельник подписал Трамп, сказано, что США выходят из ВОЗ «в связи с тем, что организация не справилась с пандемией Covid-19, возникшей в китайском городе Ухань, и с другими глобальными кризисами в области здравоохранения».

В документе также утверждается, что ВОЗ «не смогла провести срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от неподобающего политического влияния стран-членов ВОЗ».
Указе объясняет необходимость выхода из организации «несоразмерными и обременительными взносами», которые США делали в ВОЗ — часть Организации Объединенных Наций.

При администрации Байдена США оставались крупнейшим спонсором ВОЗ. В 2023 году на долю страны приходилась почти пятая часть ее бюджета, составляющего около 6,8 млрд долларов.

Эксперты в области общественного здравоохранения критически оценили решение Трампа покинуть ВОЗ, предупредив, что это может иметь последствия для здоровья американцев.

Некоторые считают, что этот шаг может свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с инфекционными заболеваниями — малярией, туберкулезом, ВИЧ и СПИД.

Ашиш Джха, ранее работавший координатором по борьбе с ковидом при президенте Байдене, предупредил, что выход США из ВОЗ «нанесет ущерб не только здоровью людей во всем мире, но лидерству и научному совершенству США».

«Это катастрофическое решение президента. Выход из ВОЗ — это тяжелый удар по мировому здравоохранению, но еще более тяжелый удар для США», — сказал профессор Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин, эксперт по общественному здравоохранению.

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