Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за отказ от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинам для стран БРИКС за попытку "уйти от доллара" и заменить американскую валюту в международной торговле. Об этом Трамп написал в своих соцсетях в субботу, 30 ноября.

"Мысль о том, что страны БРИКС пытаются уйти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, исчезла. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США", - написал Трамп, добавив, что в противном случае страны "столкнутся со 100%-ными пошлинами".

"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой", - написал Трамп.

О "валюте БРИКС" говорил президент Бразилии

Говоря о создании "валюты БРИКС", Трамп, вероятно, имеет в виду заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. В апреле 2023 года он выступил за создание в рамках БРИКС торговой валюты между входящими в него странами, подобно европейскому евро.

Эту идею не поддержали лидеры других стран БРИКС, отмечает Reuters. При этом, отмечало агентство, в БРИКС хотят больше использовать свои национальные валюты вместо доллара.

Как отмечало агентство Bloomberg, Китай в последние годы активизировал усилия по стимулированию использования собственной валюты во внешней торговле. Из-за санкций за вторжение в Украину резко ограничили возможности России использовать доллар США и евро. В результате резко выросло использование юаня для расчетов, писала Financial Times.

В глобальном масштабе юань по-прежнему отстает от доллара в международных расчетах. Согласно последним данным международной платежной сети SWIFT, на него приходится всего 4,74%, подчеркивала FT. На доллар приходится почти 90% мировых операций.