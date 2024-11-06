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Трамп получает первые поздравления с победой на выборах

© BBC 6 ноября, 2024 11:10

Мир 0 комментариев

Несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, а Дональд Трамп еще не получил 270 голосов, кандидат получил первые поздравления с победой на выборах президента США.

Первым из зарубежных лидеров поздравил Трампа с победой в на выборах президент Сальвадора Найиб Букеле. «Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки», — написал Букеле в соцсети X.

Из европейских лидеров Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер Великобритании Ник Стармер, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах. США — важный стратегический партнер Австрии», — говорится в сообщении Нехаммера в соцсети X.

Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой на выборах»

Президент Украины опубликовал в соцсети X (экс-твиттер) поздравление с победой Дональда Трампа.

«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом еще в сентябре, когда мы подробно обсуждали украино-американские отношения, стратегическое партнерство, “план победы” и способы положить конец российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу “мир через силу” в глобальных делах. Именно этот принцип может практически приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе приведем его в действие», — написал он.

Зеленский также заявил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа с победой и обсудить с ним пути укрепления стратегического партнерства Украины и США.

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