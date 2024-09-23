Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Трамп допустил проигрыш на выборах в президенты США

© BBC 23 сентября, 2024 12:00

Мир 0 комментариев

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп сказал в воскресенье, что в случае поражения на ноябрьских выборах больше не будет баллотироваться в президенты.

Ведущая телепрограммы Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV спросила его в интервью, собирается ли он в 2028 году предпринять новую попытку вернуться в президенты, если в ноябре проиграет Камале Харрис.

«Нет. Я думаю, на этом будет все. Я совершенно не вижу [себя баллотирующимся снова]», — сказал 78-летний Трамп, но добавил: «Надеюсь, мы выступим очень успешно».

В США по закону человек не может занимать пост президента больше двух сроков, так что и в случае победы Трамп тоже не сможет снова баллотироваться в 2028 году.

Раньше Трамп очень редко говорил о возможности поражения на выборах — он почти всегда в речах перед своими сторонниками и в постах в соцсетях уверенно заявлял о грядущей победе.

Но за последние четыре дня он уже дважды допустил возможность того, что проиграет.

Первый раз был в четверг, на мероприятии Израильско-Американского Совета. Трамп заявил, что если он проиграет, то отчасти виноваты в этом будут американские евреи.

«Они вообще понимают, что будет твориться, если я не выиграю эти выборы? — сказал Трамп, согласно репортажам американской прессы. — И евреи будут иметь к этому очень большое отношение, потому что при 40 процентах [поддержки] это значит, что 60 процентов голосуют за врага!»

Это заявление осудили предвыборный штаб Камалы Харрис и внепартийные организации: Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

Вероятно, новые нотки в заявлениях Трампа появились из-за неплохих показателей Камалы Харрис — хотя по многим показателям два кандидата все еще очень близки.

В августе Харрис собрала на свою кампанию 190 млн долларов. Трамп — 130 миллионов.

Усредненные результаты общенациональных опросов, которые отслеживает Би-би-си, показывают, что Харрис немного опережает Трампа.

В последнем общенациональном опросе, результаты которого в воскресенье опубликовала телекомпания CBS, Харрис собрала 52%, Трамп — 48%.

В ключевых «колеблющихся штатах» Харрис лидирует: 51% против 49% у Трампа. Отрыв минимальный, но Харрис укрепила позиции по сравнению с августом, когда похожий опрос CBS показал абсолютное равенство, 50:50.

В общенациональном опросе телекомпании NBC, результаты которого тоже были опубликованы в воскресенье, Харрис опережает Трампа на целых пять процентных пунктов.

Кроме того, этот опрос показал, что к Харрис положительно относятся уже 48% зарегистрированных избирателей. В июле, когда она только начинала компанию, таких было 32%. Большего роста симпатий в свое время добился только Джордж Буш-младший. Это было после терактов 11 сентября 2001 года.

Би-би-си послала предвыборному штабу Трампа запрос о комментарии относительно последних опросов.
Сам Трамп чаще всего отметает эти результаты и предлагает обратить внимание на разные другие показатели, по которым он лидирует.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 48 реакций
Комментарии (0) 48 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать