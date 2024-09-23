Трамп допустил проигрыш на выборах в президенты США

Ведущая телепрограммы Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV спросила его в интервью, собирается ли он в 2028 году предпринять новую попытку вернуться в президенты, если в ноябре проиграет Камале Харрис.

«Нет. Я думаю, на этом будет все. Я совершенно не вижу [себя баллотирующимся снова]», — сказал 78-летний Трамп, но добавил: «Надеюсь, мы выступим очень успешно».

В США по закону человек не может занимать пост президента больше двух сроков, так что и в случае победы Трамп тоже не сможет снова баллотироваться в 2028 году.

Раньше Трамп очень редко говорил о возможности поражения на выборах — он почти всегда в речах перед своими сторонниками и в постах в соцсетях уверенно заявлял о грядущей победе.

Но за последние четыре дня он уже дважды допустил возможность того, что проиграет.

Первый раз был в четверг, на мероприятии Израильско-Американского Совета. Трамп заявил, что если он проиграет, то отчасти виноваты в этом будут американские евреи.

«Они вообще понимают, что будет твориться, если я не выиграю эти выборы? — сказал Трамп, согласно репортажам американской прессы. — И евреи будут иметь к этому очень большое отношение, потому что при 40 процентах [поддержки] это значит, что 60 процентов голосуют за врага!»

Это заявление осудили предвыборный штаб Камалы Харрис и внепартийные организации: Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

Вероятно, новые нотки в заявлениях Трампа появились из-за неплохих показателей Камалы Харрис — хотя по многим показателям два кандидата все еще очень близки.

В августе Харрис собрала на свою кампанию 190 млн долларов. Трамп — 130 миллионов.

Усредненные результаты общенациональных опросов, которые отслеживает Би-би-си, показывают, что Харрис немного опережает Трампа.

В последнем общенациональном опросе, результаты которого в воскресенье опубликовала телекомпания CBS, Харрис собрала 52%, Трамп — 48%.

В ключевых «колеблющихся штатах» Харрис лидирует: 51% против 49% у Трампа. Отрыв минимальный, но Харрис укрепила позиции по сравнению с августом, когда похожий опрос CBS показал абсолютное равенство, 50:50.

В общенациональном опросе телекомпании NBC, результаты которого тоже были опубликованы в воскресенье, Харрис опережает Трампа на целых пять процентных пунктов.

Кроме того, этот опрос показал, что к Харрис положительно относятся уже 48% зарегистрированных избирателей. В июле, когда она только начинала компанию, таких было 32%. Большего роста симпатий в свое время добился только Джордж Буш-младший. Это было после терактов 11 сентября 2001 года.

Би-би-си послала предвыборному штабу Трампа запрос о комментарии относительно последних опросов.

Сам Трамп чаще всего отметает эти результаты и предлагает обратить внимание на разные другие показатели, по которым он лидирует.