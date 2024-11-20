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Трагический день на дорогах: 102 ДТП, двое погибших

© LETA 20 ноября, 2024 20:16

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В среду с 6:00 до 18:00 в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия без человеческих жертв, пять ДТП с пострадавшими и два ДТП со смертельным исходом, подтвердили в Государственной полиции.

Около 10:35 в Кулдиге, по предварительной информации, имеющейся в полиции, у водителя автомобиля «Вольво» во время движения могло возникнуть плохое самочувствие, в результате чего он не смог управлять автомобилем и врезался в припаркованную машину.

В результате аварии погиб водитель «Вольво» .

Кроме того, сегодня в 8:24 на Видземском шоссе недалеко от Аугшлигатне произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщалось, в ночь на среду в Латвии, в том числе в Риге, выпал снег, поэтому муниципалитет призвал водителей быть осторожными.
 

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