Трагический день на дорогах: 102 ДТП, двое погибших

Около 10:35 в Кулдиге, по предварительной информации, имеющейся в полиции, у водителя автомобиля «Вольво» во время движения могло возникнуть плохое самочувствие, в результате чего он не смог управлять автомобилем и врезался в припаркованную машину.

В результате аварии погиб водитель «Вольво» .

Кроме того, сегодня в 8:24 на Видземском шоссе недалеко от Аугшлигатне произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщалось, в ночь на среду в Латвии, в том числе в Риге, выпал снег, поэтому муниципалитет призвал водителей быть осторожными.

