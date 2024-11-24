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«Трагедия в Золитуде не научила нас ничему»: продюсер Паулс Тимротс о самом опасном мосте в Риге

TV24 24 ноября, 2024 10:09

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В нынешнем году исполнилось 11 лет с момента обрушения крыши магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года, когда погибли 54 человека и десятки получили травмы. Эта трагедия вскрыла не только недочеты в строительстве, но и системные проблемы в строительном надзоре и в отношении общества к безопасности. Однако остается открытым вопрос, научило ли нас это событие чему-то или нет?

В эфире TV24 в программе Preses klubs свое мнение по этому поводу высказал продюсер и режиссер Паулс Тимротс. Он резко раскритиковал отношение общества и ответственных учреждений к вопросам безопасности, подчеркнув, что после трагедии в Золитуде ничего не изменилось.

"Мы можем задать себе вопрос - чему нас научила трагедия в Золитуде? Я бы сказал - мы практически ничему не научились", - сказал Тимротс. Он привел в качестве примера Вантовый мост, по которому постоянно едут автомобили и идут пешеходы. По его мнению, этот мост столь же небезопасен, как и крыша,рухнувшая в магазине: "Мы все изо дня в день носимся по Вантовому мосту, но может ли кто-то уверенно сказать, что он полностью безопасен?"

Тимротс отметил, что налицо опасная тенденция: латвийская общественность и ответственные органы игнорируют потенциальную угрозу, пока не случится беда: "Мы все ездим, до того момента, как мост обрушится. И только тогда зададим вопрос - кто нес ответственность за это? Кто смотрел? Почему проверки не проводились?"

Хотя после трагедии в Золитуде и были приняты новые строительные нормативы и усилен надзор в строительстве, Тимротс считает, что отношение к безопасности в целом остается поверхностным: "Эта область, безопасность, у нас никоим образом не воспринимается серьезно".

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