Трагедия в Бауске: при невыясненных обстоятельствах погиб упавший с моста юноша

В понедельник на месте происшествия родственники и друзья погибшего поставили свечи и цветы с черной траурной лентой на берегу реки Муса в память о молодом человеке, погибшем после падения с моста.

Вот что об этом говорят местные жители.

«Вроде бы он сам прыгнул, я точно не знаю... 20-летний, я не знаю», - говорит один из местных жителей.

Одна девушка сообщила, что погибший парень увлекался спортом, играл в баскетбол, учился в гимназии. Молодые люди считают, что это было самоубийство.

Представитель госполиции Рута Страутниеце сообщает: "Тело мужчины обнаружено на улице возле моста Муса в Бауске. Госполиция возбудила уголовный процесс по данному инциденту, расследование продолжается».

Является ли инцидент самоубийством или есть другие причины смерти, полиция еще выяснит, но жители Бауски уверены, что падение с моста – результат преднамеренного действия. Привлечь к себе внимание с надеждой выжить парень бы смог, если бы упал в воду.