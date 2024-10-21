Тот, кто говорит, что не ест тыкву, просто не умеет её готовить! Новости партнеров Редакция PRESS 21 октября, 2024 11:50 Новости партнеров

Главный осенний овощ Латвии – огромная оранжевая ягода, которая пришла в Европу когда-то с Американского континента и стала ценным продуктом сезона.

Тыква – одна одна из "трех сестер" ацтекского фольклора, а еще знаменитая карета из сказки про Золушку француза Шарля Перро. Есть специальная наука, которая изучает тыкву, - кукурбитология (Cucurbitaceae) - наука о тыквах.

Тыква (лат. cucurbita) богата витаминами и минералами, необходимыми для хорошего самочувствия. Самые древние тыквенные семечки находили в Мексике. Причем ацтеки ели не только плоды растения, но и стебли, и листья, и даже цветы.

Без смешных псевдострашных тыковок невозможен праздник Хэллоуин, который уходит корнями в древнюю кельтскую культуру. Светильник Джека — выпотрошенная тыква с вырезанной рожицей и свечой внутри — наиболее известный символ Хэллоуина.

Королева латвийских огородов

На территории Латвии тыква известна очень давно, но долгое время наши крестьяне выращивали только один сорт. При этом тыква тогда не отличалась особенно ярким вкусом, зато встречалась почти в каждом сельском дворе. В настоящее время на грядках наших огородников вызревает более ста разных сортов тыквы, которые отличаются друг от друга вкусом, формой, размером и цветом.

Тыкву в нашей стране готовят в каждом доме, а многие сами ее и выращивают. Так, в четверг прошел 19-й конкурс на самую большую тыкву Латвии 2024 года, которую ежегодно проводит Maxima Latvija.

В этом году на чемпионат было заявлено 30 тыкв из девяти регионов Латвии. В финал чемпионата, который прошел в самом центре столицы, в Верманском саду, попали 11 тыкв.

Рекордсменкой стала гигантская ягода весом 443 (!) кг и с окружностью 402x340 см, выращенная семьей Луизы Неймане из Кулдигского края.

Второе место заняла Гундега Неймане, тоже из Кулдигского края, с тыквой весом 267 кг с окружностью 312x304 см. Третье место заняла тыква весом 265 кг, выращенная Ингридой Кузмицкой из Добельского края, с окружностью 335x370 см.

Чтобы показать разнообразие тыкв, в этом году их впервые превратили в произведения искусства, созданные скульптором Агнесе Рудзите-Кирилловой и учениками Рижской школы декоративных ремесел. Все тыквы после чемпионата были переданы в качестве корма для животных мини-зоопарка в Кекаве, что просто замечательно!

Чем полезна оранжевая ягода?

Как свидетельствует Американская база данных питательных веществ (USDA National Nutrient Database), 100 граммов тыквы, вареной, свежей или сушеной, содержат примерно 23 килокалории, 8,5 г белков, 0,085 г жиров (не содержат холестерина), 6 г углеводов, включая 1,3 г клетчатки, и 2,5 г натурального сахара.

Из минеральных веществ можно выделить калий, медь и железо. Важно, что большая ягода содержит бета-каротин, который известен как сильный антиоксидант. Тыкву рекомендуется употреблять в пищу, чтобы иметь дополнительную профилактическую защиту от определенного вида онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем более оранжева мякоть тыквы, тем больше антиоксидантов она содержит и, следовательно, тем более ценной является.

Съев 200 граммов тыквы в день, можно получить 20 процентов дневной нормы витамина C, 10 процентов необходимого витамина Е, калия и магнезии, а также по меньшей мере пять процентов необходимого витамина B6, фолиевой кислоты, железа, магния и фосфора.

Согласно исследованию 2009 года, опубликованному в журнале Clinics in Dermatology, тыква содержит питательное вещество под названием зеаксантин. Это каротиноид, который отвечает за яркие цвета кукурузы, паприки, шафрана и тыквы. Зеаксантин содержится в сетчатке глаза и играет важную роль в защите от ультрафиолетовых и вредных синих лучей. В тыкве также много витамина А (ретинола), который любит роговица и который положительно влияет на остроту зрения и снижает риск развития катаракты.

Тыква содержит 90 процентов воды и почти не содержит жира, поэтому ее используют в различных диетах и рекомендуют сердечникам. Так как в тыкве много клетчатки, она улучшает пищеварение.

Витамин К участвует в синтезе костной ткани и улучшает кроветворение. Витамин D улучшает усвоение пищи и облегчает всасывание питательных веществ, а витамины группы В обладают седативными свойствами и укрепляют иммунитет.

Благодаря высокому содержанию калия тыква полезна для сердца, укрепляет сосуды, помогает уменьшению отеков. А по содержанию железа тыква соревнуется с антоновкой. Фолиевая и аскорбиновая кислоты, которые также есть в тыкве, отвечают за крепкий иммунитет и здоровье кровеносной системы. А калий и магний поддерживают здоровье сердца.

Среди дополнительных свойств тыквы - помощь в нормализации уровня холестерина в крови.

(!) Вкусны и питательны тыквенные семечки, содержащие до 52 процентов жирного масла и до 28 процентов белка. А обнаруженный в них цинк - прекрасное средство профилактики ряда заболеваний.

Тыква – не лекарство, но продукт прекрасный, если у вас нет индивидуальных противопоказаний.

Запекаем в духовке и наслаждаемся вкусом!

Мастера кулинарного искусства говорят: кто утверждает, что не любит тыкву, просто не умеет ее готовить! Самый полезный и простой способ приготовления с точки зрения специалистов по питанию – это запекание овоща в духовке со специями и небольшим количеством оливкового масла.

Чтобы запечь тыковку, надо ее сначала вымыть. Нарезать на кусочки. Полить маслом и приправить. По желанию добавить мед и приправы. Противень покрыть бумагой для выпечки или смазать маслом. Равномерно распределить по нему «улыбающиеся» кусочки тыквы. Запекать в разогретой до 200 °С духовке 25-35 минут.

Надо помнить о противопоказаниях!

Употребление сырой тыквы противопоказано людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто имеет камни в желчном пузыре и почках, поскольку тыква обладает желчегонным действием и может спровоцировать движение камней.

Больным сахарным диабетом также не стоит увлекаться тыквой, поскольку это может вызвать повышение уровня сахара в крови.

Даже самый полезный продукт не принесет много пользы, если у вас есть на него аллергия. Это веский повод воздержаться от употребления тыквы - или как минимум посоветоваться с врачом. Также стоит исключить из рациона тыкву тем, кто страдает от пониженной кислотности желудочного сока, заболеваний ЖКТ, кишечных колик, вздутия живота.

(!) Если у вас есть хронические заболевания, всегда надо это обсудить с врачом возможность употребления тех или иных продуктов, даже таких полезных, как тыква.

Как сохранить тыковку до весны

Неразрезанные плоды сберегают до весны в прохладном (около 0 °C), сухом и хорошо проветриваемом помещении типа кладовки, подпола или погреба.

Тыкву с успехом можно хранить на балконе, лоджии. Плоды нужно завернуть в газеты и разложить по возможности на дощатой поверхности. Если температура опустится ниже +2 °C, тыкву нужно накрыть (теплой тканью, одеялом, соломой и т. д.) или занести в жилое помещение.

Плоды могут храниться и в квартире - в прохладной комнате - до шести месяцев и более.

Кстати, в той же Maxima Latvija всегда есть тыква, в том числе от латвийских фермеров, причем самых разных видов и сортов.

Интересовалась Людмила ВЕВЕРЕ.