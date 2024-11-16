Торжественные ноябрьские выходные в Вентспилсе: от великолепного фейерверка до зажигания рождественской ёлки Вентспилс Редакция PRESS 16 ноября, 2024 15:35 Вентспилс

В конце ноября Вентспилс приглашает гостей на незабываемый праздник, который мы начнем с патриотическим настроением, порадуем концертом и фейерверком, а продолжим торжественным зажжением рождественской елки. На площади Лиела будет царить особая праздничная атмосфера, вызывающая у всех присутствующих теплые воспоминания и радость.

В понедельник, 18 ноября, в 18.00 на площади Лиела вентспилсчан и гостей города приглашают отпраздновать День провозглашения Латвийской Республики специальным общим хоровым концертом Sanākam, sadziedam! с участием любимых артистов и местных музыкантов. После концерта ночное небо озарит великолепный праздничный фейерверк.

В концерте примут участие известный певец Иго, Катрина Диманта, поющий актер Гинтс Анджанс, а также представители Вентспилса – Катрина Биндере, Рейнис и Гита Реймани, смешанный хор Līvzeme (дирижер Астра Плостниеце). Вместе с собравшимися на площади людьми они споют всеми любимые песни, которые напомнят о принадлежности к этой земле и ее традициям.

После концерта к присутствующим обратится председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш, поздравив с государственным праздником и пригласив насладиться красочным фейерверком.

Приглашаем всех прийти и вместе отпраздновать национальный праздник Латвии, наслаждаясь сердечным теплом, музыкой и праздничной атмосферой!

Церемония зажжения главной ёлки города Вентспилса

В субботу, 30 ноября, на площади Лиела засияет огнями главная елка города. В этом году в честь этого события творческие коллективы Вентспилса подготовили специальные концерты, которые начнутся уже в 14.00, а в 17.00 прозвучат первые аккорды церемонии зажжения главной елки города. В течение всего дня будет работать праздничный рынок.

В приуроченных к празднику дневных концертах на площади Лиела примут участие фольклорная группа Laipa, вокальные ансамбли «Татьянин день» и Rudens roze, современные студии Skorpioni и Prieks, детский хор баптистской общины вместе с вокальным ансамблем Mundus и хор Venda. На праздничной ярмарке будет возможность согреться теплыми напитками, купить вкусные лакомства, изделия местных мастеров, сувениры и другие полезные вещи для подарков.

До 17.00 на площади Лиела веселыми зимними танцами всех будет веселить Dj Ufo (Каспарс Упациерс). Церемонию зажигания главной елки города откроет поп-группа Jūras akmentiņi, а затем Лиепайский кукольный театр покажет спектакль «Первое Рождество эльфа» (Elfiņa pirmie Ziemassvētki).

Дети вентспилсских дошкольных учреждений заранее разукрасят декоративные шары, которые будут торжественно развешены на большой елке. В продолжение праздника всех пригласят принять участие в программе Dziesmas, dejas un rotaļas вместе с Ufo.

В сотрудничестве с Вентспилсской высшей школой создается интерактивная онлайн-игра Lampiņu drudzis, в которой участники смогут виртуально зажечь городские рождественские гирлянды. Следите за информацией на портале www.ventspils.lv.