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«Только никчемные людишки могут творить такое!» Линда Лиепиня: перестать сносить памятники и переписывать историю (1)

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 17:26

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Депутат 14-го Сейма, представитель партии «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня записала короткое видео у памятника Оскарсу Калпаксу и призвала политиков Латвии перестать переписывать историю.

«То, что сейчас происходит в политической среде Латвии – полнейший ужас. Но мой взгляд, кучка закомплексованных латвийских политиков, почувствовали себя настолько надломленными, что принялись с ненормальным усердием сносить памятники в Риге.  

Сейчас я стою у памятника Оскару Калпаксу. Здесь написано – первому командиру латвийской армии. Но до того, как Калпакс стал первым командиром латвийской армии, он служил России. И что, теперь этот памятник должен стать следующим? Что происходит в Риге, и что происходит у нас в Латвии? Только маленькие, никчемные люди могут сотворить что-то такое, что я называю – переписыванием истории.

А посмотрите на здание напротив – это здание пустое, пустые витрины – это сегодняшняя Рига. Визитная карточка Риги. Снесенные памятники – тоже визитная карточка сегодняшней Риги. А что дальше? У меня вопрос – каким будет следующий шаг этих темных людей? Возьмутся за церкви? Это будет их следующий шаг? Как далеко мы позволим зайти кучке политиков в переписывании истории Латвии? Как долго позволим им  заниматься вандализмом? Вот мой вопрос», - заявила Лиепиня в своем видео.

В комментариях отметили, что если "банда "Нового единства"" собирается продолжать в том же духе, то пусть снесет и 10 самых популярных зданий советской эпохи в Риге:

"1. Высотку Латвийской академии наук
2. театр «Дайлес"
3. гостиница «Латвия» (Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel)
4. главный корпус Рижского технического университета
5. Рижская телебашня
6. Дворец культуры ВЭФ
7. Рижский центральный железнодорожный вокзал
8. Кинотеатр Splendid Palace
9. Рижская 1-я больница
10. Латвийский национальный художественный музей (пристройка советских времен)", - предложил Марис Межалс.

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