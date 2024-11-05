«То, что сейчас происходит в политической среде Латвии – полнейший ужас. Но мой взгляд, кучка закомплексованных латвийских политиков, почувствовали себя настолько надломленными, что принялись с ненормальным усердием сносить памятники в Риге.

Сейчас я стою у памятника Оскару Калпаксу. Здесь написано – первому командиру латвийской армии. Но до того, как Калпакс стал первым командиром латвийской армии, он служил России. И что, теперь этот памятник должен стать следующим? Что происходит в Риге, и что происходит у нас в Латвии? Только маленькие, никчемные люди могут сотворить что-то такое, что я называю – переписыванием истории.

А посмотрите на здание напротив – это здание пустое, пустые витрины – это сегодняшняя Рига. Визитная карточка Риги. Снесенные памятники – тоже визитная карточка сегодняшней Риги. А что дальше? У меня вопрос – каким будет следующий шаг этих темных людей? Возьмутся за церкви? Это будет их следующий шаг? Как далеко мы позволим зайти кучке политиков в переписывании истории Латвии? Как долго позволим им заниматься вандализмом? Вот мой вопрос», - заявила Лиепиня в своем видео.

В комментариях отметили, что если "банда "Нового единства"" собирается продолжать в том же духе, то пусть снесет и 10 самых популярных зданий советской эпохи в Риге:

"1. Высотку Латвийской академии наук

2. театр «Дайлес"

3. гостиница «Латвия» (Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel)

4. главный корпус Рижского технического университета

5. Рижская телебашня

6. Дворец культуры ВЭФ

7. Рижский центральный железнодорожный вокзал

8. Кинотеатр Splendid Palace

9. Рижская 1-я больница

10. Латвийский национальный художественный музей (пристройка советских времен)", - предложил Марис Межалс.