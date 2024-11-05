«То, что сейчас происходит в политической среде Латвии – полнейший ужас. Но мой взгляд, кучка закомплексованных латвийских политиков, почувствовали себя настолько надломленными, что принялись с ненормальным усердием сносить памятники в Риге.
Сейчас я стою у памятника Оскару Калпаксу. Здесь написано – первому командиру латвийской армии. Но до того, как Калпакс стал первым командиром латвийской армии, он служил России. И что, теперь этот памятник должен стать следующим? Что происходит в Риге, и что происходит у нас в Латвии? Только маленькие, никчемные люди могут сотворить что-то такое, что я называю – переписыванием истории.
А посмотрите на здание напротив – это здание пустое, пустые витрины – это сегодняшняя Рига. Визитная карточка Риги. Снесенные памятники – тоже визитная карточка сегодняшней Риги. А что дальше? У меня вопрос – каким будет следующий шаг этих темных людей? Возьмутся за церкви? Это будет их следующий шаг? Как далеко мы позволим зайти кучке политиков в переписывании истории Латвии? Как долго позволим им заниматься вандализмом? Вот мой вопрос», - заявила Лиепиня в своем видео.
В комментариях отметили, что если "банда "Нового единства"" собирается продолжать в том же духе, то пусть снесет и 10 самых популярных зданий советской эпохи в Риге:
"1. Высотку Латвийской академии наук
2. театр «Дайлес"
3. гостиница «Латвия» (Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel)
4. главный корпус Рижского технического университета
5. Рижская телебашня
6. Дворец культуры ВЭФ
7. Рижский центральный железнодорожный вокзал
8. Кинотеатр Splendid Palace
9. Рижская 1-я больница
10. Латвийский национальный художественный музей (пристройка советских времен)", - предложил Марис Межалс.