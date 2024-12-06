Только налога на роскошь не будет: депутаты отвергли предложение оппозиции

Политик предлагала Кабмину разработать поправки в законы, которые предусматривали бы налогообложение предметов роскоши. Также Кабинет Министров должен был бы разработать определение и порядок применения предметов роскоши в целях увеличения доходов госбюджета.

Плешкане подсчитала, что с помощью такого налога из государственного бюджета можно было бы получить как минимум 14 миллионов евро. Социальная справедливость также будет сохранена. Аналогичный налог, например, введен в Норвегии и других странах.