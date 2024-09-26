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Только на год: Сейм заморозил госфинансирование для политических партий (1)

Редакция PRESS 26 сентября, 2024 16:41

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LETA

В четверг депутаты Сейма утвердили в окончательном чтении поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), заморозив на год средства, выделяемые партиям из госбюджета.

За поправки проголосовали 88 депутатов.

Депутат Янис Рейрс ("Новое Единство"), выступая на заседании Сейма, отметил, что министерства и госучреждения работают над сокращением своих расходов. "Политические партии тоже должны проявить солидарность", - подчеркнул он.

Поправки предусматривают, что в 2025 году финансирование политических партий из госбюджета будет рассчитано на основе минимальной зарплаты за 2024 год.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в 2023 году 12 политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выплачено 5,67 млн евро.

Согласно данным БПБК, в 2024 году финансирование политических партий из госбюджета составит 6,65 млн евро. Наибольшая сумма выделена "Новому Единству"- 1,12 млн евро. Союз зеленых и крестьян получит 898 761 евро, "Объединенный список" - 790 482 евро, Национальное объединение - 752 007 евро. Три партии получат около 0,5 млн евро - "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Также финансирование выделено еще шести партиям, часть из которых не представлена во властных структурах и ведет минимальную политическую деятельность.

Согласно закону, финансирование из госбюджета получают партии, за которые на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей. Финансирование привязано к минимальной зарплате, поэтому ее повышение означает и увеличение государственного финансирования партий. Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро, что, согласно закону, будет означать также регулярное увеличение финансирования партий.

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