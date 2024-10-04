Только «гора и снежинка»: автоводителям напоминают о переходе на новую зимнюю резину

Кто не в курсе - в этом году вступили в силу новые правила. Теперь с 1 декабря по 1 марта к участию в дорожном движении допускаются легковые автомобили, оборудованные зимней резиной, специально предназначенные для использования в зимних условиях и маркированные обозначением «гора и снежинка». И только!

Как поясняет Служба безопасности дорожного движения (CSDD) на своем сайте, в этом зимнем сезоне вступают в силу новые требования к зимним шинам – с 1 декабря на дорогах разрешается эксплуатировать только зимние шины с маркировкой «гора и снежинка».

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий транспортные средства, полная масса которых не превышает 3,5 т, или легковые автомобили с 1 декабря текущего года должны соответствовать новому требованию в отношении зимних шин.

В установленный правилами дорожного движения зимний период – с 1 декабря по 1 марта – к участию в дорожном движении допускаются легковые автомобили, оборудованные зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в снежно-ледовых условиях и обозначенными знаком «гора и снежинка». трафик.

Международное обозначение «гора и снежинка» свидетельствует о том, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды по снегу, льду и гололеду. Водителям следует учитывать, что в предстоящий зимний период, если на автомобиле будут установлены шины, имеющие только обозначение M+S, без новой маркировки «гора и снежинка», то они не будут считаться зимними шинами. Использование таких шин в зимний период не допускается. Поэтому CSDD советует водителям быть внимательными и при покупке нового комплекта шин выбирать зимнюю резину с новым обозначением.

В настоящее время магазины по продаже шин предлагают шины, подходящие для климата Северных стран, с маркировкой «гора и снежинка» для климата Латвии. CSDD, проводивший испытания шин на дороге прошлой зимой, установил, что лишь некоторые автомобили, менее 0,3% от общего количества, были оснащены несоответствующими требованиям шинами без обозначения «гора и снежинка».

Шины с маркировкой только M+S, M&S или MS по-прежнему будут разрешены к использованию вне зимнего сезона – со 2 марта по 30 ноября.

Минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 мм. Также не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти-шести лет, так как резина покрышки со временем теряет свои свойства.

Транспортным средствам с шипованной резиной разрешается участвовать в дорожном движении в период с 1 октября по 1 мая.

ФОТО Госполиции из Фейсбука