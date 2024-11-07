Только для дам? Правила Национальной библиотеки смущают посетителей

Надпись и изображение у лифта окончательно смутили посетителей библиотеки. Некоторые полагают, что это означает, что на этом лифте разрешено ездить только женщинам, чтобы исключить возможность сексуальных домогательств.

Другие думают, что конкретный лифт предназначен для одного человека независимо от пола, другие — что наклейка пережила пандемию ковида.

"Наклейки Covid! Попробуйте снять эти наклейки, не повредив поверхность. Для клиентов снять эти наклейки, не повредив поверхность, - недешевое удовольствие, поэтому они ждут, пока она отвалится сама».